Чубайса, о котором на ВЭФ вспомнил Путин, заметили в аэропорту Риги
Очевидцы заметили в Риге экс-гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса, о котором сегодня на пленарной сессии Восточного экономического форума вспомнил президент Владимир Путин.
Анатолия Чубайса заметили в аэропорту Риги. Видео © "Фонтанка"
Как пишет "Фонтанка", на видео бывший глава "Роснано" в минувшую субботу идёт на посадку в аэропорту Риги. В это время там с разницей в пять минут стартовали рейсы на Амстердам и на Анталью.
Напомним, после начала специальной военной операции бывший гендиректор компании "Роснано" Анатолий Чубайс уехал из России и покинул пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями. Позже СМИ узнали, что вместе с женой Чубайс запросил постоянные документы граждан Израиля. Однако сам экс-госдеятель данную информацию опроверг.
Сегодня о Чубайсе вспомнил президент РФ в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума. Владимир Путин задался вопросом: "Чего Чубайс удрал?" И сам сделал предположение, что это из-за опасений по поводу возбуждения уголовных дел на фоне образовавшейся в "Роснано" финансовой дыры.
ТАСС / Петр Ковалев