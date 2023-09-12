Чубайса, о котором на ВЭФ вспомнил Путин, заметили в аэропорту Риги

Очевидцы заметили в Риге экс-гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса, о котором сегодня на пленарной сессии Восточного экономического форума вспомнил президент Владимир Путин.

Анатолия Чубайса заметили в аэропорту Риги. Видео © "Фонтанка"

Как пишет "Фонтанка", на видео бывший глава "Роснано" в минувшую субботу идёт на посадку в аэропорту Риги. В это время там с разницей в пять минут стартовали рейсы на Амстердам и на Анталью.