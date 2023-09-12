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12 сентября, 10:49

Чубайса, о котором на ВЭФ вспомнил Путин, заметили в аэропорту Риги

Очевидцы заметили в Риге экс-гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса, о котором сегодня на пленарной сессии Восточного экономического форума вспомнил президент Владимир Путин.

Анатолия Чубайса заметили в аэропорту Риги. Видео © "Фонтанка"

Как пишет "Фонтанка", на видео бывший глава "Роснано" в минувшую субботу идёт на посадку в аэропорту Риги. В это время там с разницей в пять минут стартовали рейсы на Амстердам и на Анталью.

Чубайс написал статью про Россию 90-х от имени исследователя из Британии

Чубайс написал статью про Россию 90-х от имени исследователя из Британии

Напомним, после начала специальной военной операции бывший гендиректор компании "Роснано" Анатолий Чубайс уехал из России и покинул пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями. Позже СМИ узнали, что вместе с женой Чубайс запросил постоянные документы граждан Израиля. Однако сам экс-госдеятель данную информацию опроверг.

Сегодня о Чубайсе вспомнил президент РФ в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума. Владимир Путин задался вопросом: "Чего Чубайс удрал?" И сам сделал предположение, что это из-за опасений по поводу возбуждения уголовных дел на фоне образовавшейся в "Роснано" финансовой дыры.

Обложка ©

ТАСС / Петр Ковалев

Александра Вишнякова
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