Виктор Бут избран депутатом Заксобрания Ульяновской области от ЛДПР
Виктор Бут. Фото © ТАСС / Роман Пименов
Виктор Бут по итогам выборов получил мандат в Заксобрание Ульяновской области по партийному списку ЛДПР. Об этом рассказали в пресс-службе избирательной комиссии региона.
"Виктор Бут получает мандат по итогам выборов по партийному списку", — сообщили в избиркоме в беседе с ТАСС.
Напомним, Виктор Бут провёл в заключении в США почти 15 лет. В 2022 году он вернулся на родину в результате обмена на осуждённую в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. В декабре 2022 года Бут вступил в ЛДПР, получив партийный билет из рук лидера либерал-демократов Леонида Слуцкого. В феврале этого года он заявил о готовности участвовать в выборах, если такую задачу поставит ЛДПР.