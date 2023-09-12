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Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 13:44

Виктор Бут избран депутатом Заксобрания Ульяновской области от ЛДПР

Виктор Бут. Фото © ТАСС / Роман Пименов

Виктор Бут. Фото © ТАСС / Роман Пименов

Виктор Бут по итогам выборов получил мандат в Заксобрание Ульяновской области по партийному списку ЛДПР. Об этом рассказали в пресс-службе избирательной комиссии региона.

"Виктор Бут получает мандат по итогам выборов по партийному списку", — сообщили в избиркоме в беседе с ТАСС.

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Напомним, Виктор Бут провёл в заключении в США почти 15 лет. В 2022 году он вернулся на родину в результате обмена на осуждённую в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. В декабре 2022 года Бут вступил в ЛДПР, получив партийный билет из рук лидера либерал-демократов Леонида Слуцкого. В феврале этого года он заявил о готовности участвовать в выборах, если такую задачу поставит ЛДПР.

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Андрей Бражников
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