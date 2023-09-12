Виктор Бут избран депутатом Заксобрания Ульяновской области от ЛДПР

Напомним, Виктор Бут провёл в заключении в США почти 15 лет. В 2022 году он вернулся на родину в результате обмена на осуждённую в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. В декабре 2022 года Бут вступил в ЛДПР, получив партийный билет из рук лидера либерал-демократов Леонида Слуцкого. В феврале этого года он заявил о готовности участвовать в выборах, если такую задачу поставит ЛДПР.