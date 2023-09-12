Депутат сравнил Киев с наркоманом, который выпрашивает деньги, отказываясь признавать проблему

Президент РФ Владимир Путин совершенно справедливо заметил, что переговорному процессу препятствуют действия украинской стороны. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

"Когда одна из сторон сначала всячески саботирует любую возможность диалога, а затем и вовсе законодательно закрепляет запрет такой возможности, трудно представить какие-либо переговоры. В конечном итоге киевский режим отрезает для себя все пути к нормализации ситуации, фактически сделав мирных жителей заложниками своих сиюминутных целей", — подчеркнул собеседник Лайфа.

По его словам, для нынешних украинских властей главное — любой ценой остаться у власти и, если бы это было не так, они бы предприняли попытки найти дипломатическое решение проблемы.