Депутат сравнил Киев с наркоманом, который выпрашивает деньги, отказываясь признавать проблему
Депутат Хамитов: Киев всячески саботирует любую возможность диалога
Президент РФ Владимир Путин совершенно справедливо заметил, что переговорному процессу препятствуют действия украинской стороны. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.
"Когда одна из сторон сначала всячески саботирует любую возможность диалога, а затем и вовсе законодательно закрепляет запрет такой возможности, трудно представить какие-либо переговоры. В конечном итоге киевский режим отрезает для себя все пути к нормализации ситуации, фактически сделав мирных жителей заложниками своих сиюминутных целей", — подчеркнул собеседник Лайфа.
По его словам, для нынешних украинских властей главное — любой ценой остаться у власти и, если бы это было не так, они бы предприняли попытки найти дипломатическое решение проблемы.
"А пока действия Киева напоминают поведение зависимого больного, который наотрез отказывается признавать проблему и принимать лечение, зато постоянно выпрашивает у всех деньги. Спросите любого нарколога: если человек сам не хочет лечиться, бессильны любые медики", — добавил парламентарий.
Напомним, ранее на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил, что первым шагом для начала диалога Москвы и Киева должна стать отмена украинского указа о запрете переговоров с РФ. Он также объяснил, что Россия не может прекратить боевые действия на Украине, пока противник идёт в контрнаступление.
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