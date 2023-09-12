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Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 12:22
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Лавров предупредил Киев о главной опасности затягивания переговоров с Москвой

Лавров: Чем дольше Киев тянет с переговорами, тем сложнее будет договариваться

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Украину о главной опасности затягивания переговоров с Москвой: чем дольше это откладывается, тем сложнее будет потом договариваться.

"Президент [РФ Владимир] Путин многократно говорил, что мы не уходим от переговоров, но те, кто уходит от переговоров, должны понимать, что чем дольше они тянут, тем сложнее будет потом договариваться", — объяснил глава МИД в эфире программы "Вести" на канале "Россия-1".

Лавров подчеркнул, что это является официальной позицией России. По его мнению, она не должна вызывать никаких вопросов, особенно на фоне подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским запрета на переговоры с Москвой. Министр напомнил слова Путина о том, что первым шагом для проведения переговоров между Москвой и Киевом могла бы стать отмена указа лидера Незалежной.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пойдёт на переговоры, если Россия выступит с такой инициативой. К слову, Москва не раз заявляла, что никогда не отказывалась от диалога с Киевом. Однако, как обращал внимание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, с учётом нынешней позиции украинского режима предпосылок к мирному урегулированию конфликта на сегодняшний день по-прежнему нет.

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Андрей Бражников
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