Лавров предупредил Киев о главной опасности затягивания переговоров с Москвой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Украину о главной опасности затягивания переговоров с Москвой: чем дольше это откладывается, тем сложнее будет потом договариваться.

"Президент [РФ Владимир] Путин многократно говорил, что мы не уходим от переговоров, но те, кто уходит от переговоров, должны понимать, что чем дольше они тянут, тем сложнее будет потом договариваться", — объяснил глава МИД в эфире программы "Вести" на канале "Россия-1".

Лавров подчеркнул, что это является официальной позицией России. По его мнению, она не должна вызывать никаких вопросов, особенно на фоне подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским запрета на переговоры с Москвой. Министр напомнил слова Путина о том, что первым шагом для проведения переговоров между Москвой и Киевом могла бы стать отмена указа лидера Незалежной.