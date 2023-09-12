Минэкономразвития РФ повысило прогноз роста доходов россиян в 2023 году до 4,3%
Прогноз роста реальных зарплат и доходов россиян в 2023 году отличается позитивной динамикой. По данным Минэкономразвития РФ, первый показатель увеличился с 5,4% до 6,2%, тогда как второй — с 3,4% до 4,3%.
"Если смотреть исторические ряды данных, то это достаточно большая цифра. Далее средний темп примерно на 2,8% в год. То есть такой устойчивый рост доходов мы закладываем на всём прогнозном горизонте", — рассказал журналистам представитель ведомства.
Также в МЭР рассказали, из чего складываются доходы россиян. По информации министерства, основным источником заработка граждан чаще всего является предпринимательская деятельность. Кроме того, вклад вносят зарплата с места трудоустройства и соцподдержка.
На зафиксированный рост доходов россиян ранее указал и президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, этот показатель продолжает увеличиваться.
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