Сборная Косова проиграла Румынии в матче, прерванном из-за политических баннеров

Сборная Косова по футболу проиграла команде Румынии со счётом 0:2 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. При этом встреча, проходившая в Бухаресте, была прервана по ходу первого тайма на 50 минут из-за политического баннера.

Румынские болельщики на трибунах вывесили растяжку "Косово — это Сербия" и скандировали кричалку с такими словами. В результате судья встречи увёл футболистов с поля. Кроме того, по данным СМИ, фанаты вывесили баннер "Бессарабия — это Румыния" (сейчас эта историческая область входит в состав Молдавии и Украины), а также жгли и бросали фаеры.