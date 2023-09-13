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12 сентября, 22:15

Сборная Косова проиграла Румынии в матче, прерванном из-за политических баннеров

Сборная Косова по футболу проиграла команде Румынии со счётом 0:2 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. При этом встреча, проходившая в Бухаресте, была прервана по ходу первого тайма на 50 минут из-за политического баннера.

Румынские болельщики на трибунах вывесили растяжку "Косово — это Сербия" и скандировали кричалку с такими словами. В результате судья встречи увёл футболистов с поля. Кроме того, по данным СМИ, фанаты вывесили баннер "Бессарабия — это Румыния" (сейчас эта историческая область входит в состав Молдавии и Украины), а также жгли и бросали фаеры.

Баннеры "Косово — это Сербия" и "Бессарабия — это Румыния" на трибунах матча сборных Румынии и Косова. Фото © digisport.ro

Баннеры "Косово — это Сербия" и "Бессарабия — это Румыния" на трибунах матча сборных Румынии и Косова. Фото © digisport.ro

Голами после возобновления поединка отличились Николае Станчу (83-я минута) и Валентин Михэйлэ (90+3). Гости играли в меньшинстве с 42-й минуты после удаления Ведата Мурики.

Сборная Норвегии с Холанном обыграла Грузию на отборочном матче Евро-2024

Сборная Норвегии с Холанном обыграла Грузию на отборочном матче Евро-2024

Также 12 сентября в отборочном турнире Евро-2024 сборная Италии победила команду Украины, а Белоруссия упустила ничью с Израилем, пропустив на последней минуте.

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frf.ro

Артур Лапсаков
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