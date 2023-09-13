Сборная Косова проиграла Румынии в матче, прерванном из-за политических баннеров
Сборная Косова по футболу проиграла команде Румынии со счётом 0:2 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. При этом встреча, проходившая в Бухаресте, была прервана по ходу первого тайма на 50 минут из-за политического баннера.
Румынские болельщики на трибунах вывесили растяжку "Косово — это Сербия" и скандировали кричалку с такими словами. В результате судья встречи увёл футболистов с поля. Кроме того, по данным СМИ, фанаты вывесили баннер "Бессарабия — это Румыния" (сейчас эта историческая область входит в состав Молдавии и Украины), а также жгли и бросали фаеры.
Баннеры "Косово — это Сербия" и "Бессарабия — это Румыния" на трибунах матча сборных Румынии и Косова. Фото © digisport.ro
Голами после возобновления поединка отличились Николае Станчу (83-я минута) и Валентин Михэйлэ (90+3). Гости играли в меньшинстве с 42-й минуты после удаления Ведата Мурики.
Также 12 сентября в отборочном турнире Евро-2024 сборная Италии победила команду Украины, а Белоруссия упустила ничью с Израилем, пропустив на последней минуте.