В США задумались об усилении военных сил из-за возможной войны с Китаем
Министр ВВС США Кендалл призвал Вашингтон готовиться к войне с КНР
Вашингтону стоит усилить подготовку к вероятному военному конфликту с КНР. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.
"Наша задача — сдерживать эту войну и быть готовыми к победе, если она случится. Мы все говорим о необходимости реформы Воздушно-космических сил, иначе мы можем не предотвратить и даже проиграть эту войну", — приводит его слова пресс-служба ВВС США.
Министр допустил, что начаться конфликт может в том случае, если военный потенциал США не сможет сдержать агрессию Китая по отношению к Тайваню. Вместе с тем он выразил уверенность в том, что китайские власти оптимизируют свою армию для вооружённого столкновения с Вашингтоном. По его словам, Пекин уже более двух десятков лет укрепляет свои силы, чтобы в случае эскалации одержать верх над США в западной части Тихого океана.
Кстати, ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что Россия и Китай просто сотрут Штаты с лица земли в случае начала военного конфликта. По его словам, у Вашингтона нет возможности защититься от ядерного оружия, а национальная оборона "уже давно не об обороне". При этом в случае победы на выборах он пообещал не допустить третьей мировой войны.
ТАСС / EPA / PIYAL ADHIKARY