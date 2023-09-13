В США задумались об усилении военных сил из-за возможной войны с Китаем

Вашингтону стоит усилить подготовку к вероятному военному конфликту с КНР. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

"Наша задача — сдерживать эту войну и быть готовыми к победе, если она случится. Мы все говорим о необходимости реформы Воздушно-космических сил, иначе мы можем не предотвратить и даже проиграть эту войну", — приводит его слова пресс-служба ВВС США.

Министр допустил, что начаться конфликт может в том случае, если военный потенциал США не сможет сдержать агрессию Китая по отношению к Тайваню. Вместе с тем он выразил уверенность в том, что китайские власти оптимизируют свою армию для вооружённого столкновения с Вашингтоном. По его словам, Пекин уже более двух десятков лет укрепляет свои силы, чтобы в случае эскалации одержать верх над США в западной части Тихого океана.