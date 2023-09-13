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Регион
Опубликовано 13 сентября 2023, 11:49
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Камеры засняли уничтожение дрона при налёте на химзавод под Тверью

Появились кадры работы средств ПВО по беспилотнику, попытавшемуся атаковать Редкинский химический завод в Тверской области. Видео публикует SHOT.

Момент уничтожения беспилотника в Тверской области. Видео © t.me / SHOT

На камерах наружного наблюдения виден район рядом с предприятием, затем слышен взрыв после попадания по летящему дрону. Никто не пострадал.

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Напомним, сегодня в пятом часу утра украинский беспилотник попытался атаковать Редкинский химический завод в Конаковском районе Тверской области. Он был сбит силами ПВО, пострадавших нет. Обломки упали на склад, арендуемый компанией "НПЦ Спецнефтьпродукт". Повреждена пустая цистерна, в соседнем здании выбило стёкла.

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Vk / Минобороны России

Татьяна Миссуми
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