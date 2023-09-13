Камеры засняли уничтожение дрона при налёте на химзавод под Тверью
Появились кадры работы средств ПВО по беспилотнику, попытавшемуся атаковать Редкинский химический завод в Тверской области. Видео публикует SHOT.
Момент уничтожения беспилотника в Тверской области. Видео © t.me / SHOT
На камерах наружного наблюдения виден район рядом с предприятием, затем слышен взрыв после попадания по летящему дрону. Никто не пострадал.
Напомним, сегодня в пятом часу утра украинский беспилотник попытался атаковать Редкинский химический завод в Конаковском районе Тверской области. Он был сбит силами ПВО, пострадавших нет. Обломки упали на склад, арендуемый компанией "НПЦ Спецнефтьпродукт". Повреждена пустая цистерна, в соседнем здании выбило стёкла.
Vk / Минобороны России