Если к концу текущего года обстановка на полях спецоперации не претерпит изменений, то США заставят Украину сесть за стол переговоров. Об этом в беседе с НСН заявил немецкий политолог Александр Рар. По его словам, весь 2022 год побеждала линия, согласно которой Киев должен победить, для чего ему необходимо оружие. Однако с недавних пор всё изменилось.

"Начинают слушать тех, кто говорит, что нужно начинать переговоры и возвращаться к тому, что было в Стамбуле. Думаю, что к концу года, если всё останется в такой ситуации, как сейчас, на Западе будет превалировать мнение, что Украине точно нужно идти на переговоры. При этом Украина никого не слушает, только американцев, всё будет зависеть от них", — пояснил он.

В то же время, отметил эксперт, Штаты не хотят проигрывать, а оставление за Россией новых территорий будет означать именно это: "удар по Америке, которая не смогла поддержать Украину". Но другого выхода, по всей видимости, нет. И Зеленский по одной лишь указке "как миленький" сядет за стол с президентом РФ Владимиром Путиным, заключил Рар.