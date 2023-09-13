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Регион
Опубликовано 13 сентября 2023, 13:20
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В Германии рассказали, что заставит Зеленского сесть за стол переговоров

Политолог Рар считает, что Зеленский скоро пойдёт на переговоры "как миленький"

Если к концу текущего года обстановка на полях спецоперации не претерпит изменений, то США заставят Украину сесть за стол переговоров. Об этом в беседе с НСН заявил немецкий политолог Александр Рар. По его словам, весь 2022 год побеждала линия, согласно которой Киев должен победить, для чего ему необходимо оружие. Однако с недавних пор всё изменилось.

"Начинают слушать тех, кто говорит, что нужно начинать переговоры и возвращаться к тому, что было в Стамбуле. Думаю, что к концу года, если всё останется в такой ситуации, как сейчас, на Западе будет превалировать мнение, что Украине точно нужно идти на переговоры. При этом Украина никого не слушает, только американцев, всё будет зависеть от них", пояснил он.

В то же время, отметил эксперт, Штаты не хотят проигрывать, а оставление за Россией новых территорий будет означать именно это: "удар по Америке, которая не смогла поддержать Украину". Но другого выхода, по всей видимости, нет. И Зеленский по одной лишь указке "как миленький" сядет за стол с президентом РФ Владимиром Путиным, заключил Рар.

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Однако пока всё складывается по-другому. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пойдёт на переговоры, если РФ выступит с соответствующей инициативой. По его словам, Вашингтон не видит у Москвы таких намерений. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что слова Блинкена не соответствуют действительности.

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Getty Images / Carl Court

Матвей Константинов
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