Врач рассказал об идеальной температуре в доме

Температура в ванной комнате должна быть выше, чем в остальных помещениях. Там всегда влажно, и, если она будет слишком низкой, у проживающих появится ощущение сырости и промозглости. Об этом "Газете.ru" рассказал врач-дерматовенеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов.

По его словам, единый стандарт для всех жилых помещений — +20...+22 °C. Но в реальности комфорт обеспечивается разной температурой для каждой комнаты. Так, для крепкого сна в спальне лучше поддерживать прохладу — +18...+20 °C.

"В гостиной и детской должно быть теплее — до +22 °C. На кухне полезнее поддерживать температуру +17...+18 °C — это объясняется тем, что во время приготовления пищи вырабатывается достаточно большое количество тепла, которое может сильно нагреть помещение", — посоветовал специалист.

Также он объяснил, как правильно подбирать одежду для улицы. Здесь главное условие — многослойность. В холодное время года надо носить сохраняющее тепло и отводящее пот термобельё. Сверху следует надеть шерстяной свитер и широкие брюки. А верхний слой — куртка или пуховик, причём рекомендуемое соотношение пуха и пера — 80 к 20 или 90 к 10.

Врач советует на ноги надевать хлопчатобумажные и шерстяные носки, а обувь выбирать из натуральных материалов. Можно использовать термохимические стельки-грелки, сохраняющие тепло в течение нескольких часов. Что касается головного убора — он обязательно должен закрывать уши и лоб. Также Иванов предлагает носить варежки, а не перчатки: руки будут меньше мерзнуть.