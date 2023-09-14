В Кургане разыскивают 10-летнего мальчика, который ушёл из дома и не вернулся

В Кургане разыскивают десятилетнего мальчика, пропавшего вчера, 13 сентября. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, Ярослав Воробьёв днём вышел из дома и не вернулся.

Приметы ребёнка: рост — 160 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и зелёные глаза. Он был одет в фиолетовую куртку с жёлтыми надписями, камуфляжные штаны, кофту и кепку, а также синие кроссовки.

"Следователи СК выясняют все обстоятельства безвестного исчезновения ребёнка, опрашивают родственников и знакомых, на место происшествия выехали следователи-криминалисты Следственного управления. На розыск мальчика мобилизованы сотрудники Следственного управления и полиции", — говорится в опубликованном сообщении.