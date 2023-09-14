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14 сентября, 07:35

В Кургане разыскивают 10-летнего мальчика, который ушёл из дома и не вернулся

<p>Пропавший в Кургане 10-летний Ярослав. Обложка © <a href="https://t.me/skkurgan/1665" target="_blank" rel="noopener noreferrer">T.me / "СУ СК России по Курганской области"</a></p>

Пропавший в Кургане 10-летний Ярослав. Обложка © T.me / "СУ СК России по Курганской области"

В Кургане разыскивают десятилетнего мальчика, пропавшего вчера, 13 сентября. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, Ярослав Воробьёв днём вышел из дома и не вернулся.

Приметы ребёнка: рост — 160 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и зелёные глаза. Он был одет в фиолетовую куртку с жёлтыми надписями, камуфляжные штаны, кофту и кепку, а также синие кроссовки.

"Следователи СК выясняют все обстоятельства безвестного исчезновения ребёнка, опрашивают родственников и знакомых, на место происшествия выехали следователи-криминалисты Следственного управления. На розыск мальчика мобилизованы сотрудники Следственного управления и полиции", говорится в опубликованном сообщении.

Граждан, обладающих значимой для поисков информацией, просят обращаться в правоохранительные органы.

В Уфе без вести пропал 11-летний мальчик

В Уфе без вести пропал 11-летний мальчик

Лайф рассказывал о недавнем исчезновении одиннадцатилетнего мальчика в селе Засопка Читинского района Забайкальского края. Ребёнок вышел из дома и не вернулся. Благо вскоре его нашли живым в центре Читы.

Матвей Константинов
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