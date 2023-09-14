Следствие изъяло чёрные ящики и топливо Airbus, севшего под Новосибирском
Следствие изъяло чёрные ящики Airbus A320 "Уральских авиалиний", экстренно севшего в поле под Новосибирском. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Также взяты топливо и технические жидкости лайнера.
Следствие изъяло чёрные ящики и топливо Airbus, севшего под Новосибирском. Видео © Telegram / "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"
"Изъяты блоки регистрации полётных данных, образцы топлива и технических жидкостей, назначены судебные экспертизы, проводится допрос свидетелей, и в том числе команды воздушного судна, а также комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в опубликованном сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что в расследовании принимают участие наиболее опытные следователи.
Напомним, 12 сентября Airbus A320 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Сочи – Омск, совершил экстренную посадку в районе села Убинское Новосибирской области. Ещё в воздухе экипаж сообщил диспетчеру об отказе гидравлической системы, после чего принял решение садиться в Новосибирске. Однако топливо заканчивалось и лайнер сел прямо в поле. На борту находился 161 человек, никто не пострадал. Лайф показывал, как выглядит место посадки самолёта с воздуха.
Telegram / "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"