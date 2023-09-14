Следствие изъяло чёрные ящики Airbus A320 "Уральских авиалиний", экстренно севшего в поле под Новосибирском. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Также взяты топливо и технические жидкости лайнера.

Следствие изъяло чёрные ящики и топливо Airbus, севшего под Новосибирском. Видео © Telegram / "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

"Изъяты блоки регистрации полётных данных, образцы топлива и технических жидкостей, назначены судебные экспертизы, проводится допрос свидетелей, и в том числе команды воздушного судна, а также комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в опубликованном сообщении.