Опубликовано фото места посадки A320 под Новосибирском с высоты птичьего полёта
Появилось фото места экстренной посадки Airbus A320 "Уральских авиалиний", выполнявшего рейс Сочи – Омск, с высоты птичьего полёта. Изображение опубликовало издание NGS.ru.
Опубликовано фото места посадки A320 под Новосибирском с высоты птичьего полёта. Фото © NGS.ru
Отчётливо видно, что рельеф местности образовал своеобразную посадочную полосу, на которую и сел лайнер.
Напомним, сегодня утром Airbus A320 "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку в районе села Убинское Новосибирской области. По предварительным данным, в воздухе пилоты подали сигнал тревоги, после чего было принято решение сажать машину в Новосибирске, однако она села раньше — в поле. На борту находился 161 пассажир, в том числе 23 ребёнка, и 6 членов экипажа. Прокуратура начала проверку, также Следственный комитет завёл уголовное дело. По словам гендиректора авиакомпании Сергея Скуратова, причиной аварии является неисправность одной из гидросистем.
ТАСС / AP