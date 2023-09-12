Появилось фото места экстренной посадки Airbus A320 "Уральских авиалиний", выполнявшего рейс Сочи – Омск, с высоты птичьего полёта. Изображение опубликовало издание NGS.ru.

Опубликовано фото места посадки A320 под Новосибирском с высоты птичьего полёта. Фото © NGS.ru

Отчётливо видно, что рельеф местности образовал своеобразную посадочную полосу, на которую и сел лайнер.