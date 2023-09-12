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12 сентября, 09:37

Опубликовано фото места посадки A320 под Новосибирском с высоты птичьего полёта

Появилось фото места экстренной посадки Airbus A320 "Уральских авиалиний", выполнявшего рейс Сочи – Омск, с высоты птичьего полёта. Изображение опубликовало издание NGS.ru.

Опубликовано фото места посадки A320 под Новосибирском с высоты птичьего полёта. Фото © NGS.ru

Опубликовано фото места посадки A320 под Новосибирском с высоты птичьего полёта. Фото © NGS.ru

Отчётливо видно, что рельеф местности образовал своеобразную посадочную полосу, на которую и сел лайнер.

Стали известны личности героев, посадивших в поле под Новосибирском самолёт

Стали известны личности героев, посадивших в поле под Новосибирском самолёт

Напомним, сегодня утром Airbus A320 "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку в районе села Убинское Новосибирской области. По предварительным данным, в воздухе пилоты подали сигнал тревоги, после чего было принято решение сажать машину в Новосибирске, однако она села раньше — в поле. На борту находился 161 пассажир, в том числе 23 ребёнка, и 6 членов экипажа. Прокуратура начала проверку, также Следственный комитет завёл уголовное дело. По словам гендиректора авиакомпании Сергея Скуратова, причиной аварии является неисправность одной из гидросистем.

Обложка ©

ТАСС / AP

Матвей Константинов
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