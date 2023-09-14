Европейский ЦБ поднял базовую ставку до исторического максимума

Европейский центральный банк (ЕЦБ) увеличил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Теперь её значение составляет рекордные 4,5% годовых. Информация об этом решении опубликована на сайте европейского финансового регулятора.

Новое значение ставки обновило исторический максимум. По решению регулятора процентные ставки по главным операциям рефинансирования, маржинальному кредитованию и депозитной линии поднимаются до 4,5%, 4,75% и 4% соответственно. Изменения начнут действовать с 20 сентября. Это стало десятым подряд повышением с июля 2022 года. В последний раз показатель увеличивался 27 июля. Тогда ЕЦБ повысил ключевую ставку до максимума с 2008 года — 4,25% годовых.

Тем временем аналитики заметно занизили прогнозы на экономический рост в еврозоне. Ожидается, что в 2023 году европейская экономика покажет рост на 0,7%, в 2024-м — на 1%, а в 2025-м — на 1,5%. Причиной тому стали жёсткие изменения в монетарной политике на внутренний спрос и сложная ситуация в сфере международной торговли.