Европейский ЦБ поднял базовую ставку до исторического максимума
ЕЦБ поднял базовую процентную ставку на 25 б.п. — до рекордных 4,5% годовых
Европейский центральный банк (ЕЦБ) увеличил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Теперь её значение составляет рекордные 4,5% годовых. Информация об этом решении опубликована на сайте европейского финансового регулятора.
Новое значение ставки обновило исторический максимум. По решению регулятора процентные ставки по главным операциям рефинансирования, маржинальному кредитованию и депозитной линии поднимаются до 4,5%, 4,75% и 4% соответственно. Изменения начнут действовать с 20 сентября. Это стало десятым подряд повышением с июля 2022 года. В последний раз показатель увеличивался 27 июля. Тогда ЕЦБ повысил ключевую ставку до максимума с 2008 года — 4,25% годовых.
Тем временем аналитики заметно занизили прогнозы на экономический рост в еврозоне. Ожидается, что в 2023 году европейская экономика покажет рост на 0,7%, в 2024-м — на 1%, а в 2025-м — на 1,5%. Причиной тому стали жёсткие изменения в монетарной политике на внутренний спрос и сложная ситуация в сфере международной торговли.
Напомним, 12 сентября ВТО опубликовала отчёт, в котором говорится, что антироссийские санкции ударят по большинству экономик мира, затормозив развитие торговых отношений между странами и рост ВВП в них. При этом, по мнению экспертов организации, наибольшее падение ВВП якобы может ждать Россию.
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