"Прорыв в заднице": Итальянцы ответили на хамство Зеленского уморительной карикатурой
Итальянская il Fatto Quotidiano ответила на хамство Зеленского карикатурой
Хамские наезды Незалежной и её президента Владимира Зеленского на всех подряд, в том числе партнёров, разозлили итальянцев. Как пишет EADaily, газета il Fatto Quotidiano на первой полосе опубликовала уморительную карикатуру на эту тему, которая называется "Большой успех украинского контрнаступления".
Итальянцы уморительной карикатурой ответили на хамство Зеленского. Фото © il Fatto Quotidiano
"Мы атаковали Ватикан, Красный Крест, Amnesty International, ООН...", — говорит Зеленский.
"Приближается финальный прорыв (в заднице)", — добавил автор.
К слову об украинском хамстве: недавно министр иностранных дел Германии на встрече со своим коллегой из Незалежной Дмитрием Кулебой заявила, что Берлин не поставляет ВСУ ракеты Taurus из-за опасений, что они будут использоваться для ударов по территории России. В ответ на это Кулеба призвал Бербок "не ломаться", отметив, что Берлин "всё равно это сделает". Комментируя хамскую выходку, министр обороны Германии Борис Писториус назвал тон украинского министра неуместным.
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