Хамские наезды Незалежной и её президента Владимира Зеленского на всех подряд, в том числе партнёров, разозлили итальянцев. Как пишет EADaily , газета il Fatto Quotidiano на первой полосе опубликовала уморительную карикатуру на эту тему, которая называется "Большой успех украинского контрнаступления".

К слову об украинском хамстве: недавно министр иностранных дел Германии на встрече со своим коллегой из Незалежной Дмитрием Кулебой заявила, что Берлин не поставляет ВСУ ракеты Taurus из-за опасений, что они будут использоваться для ударов по территории России. В ответ на это Кулеба призвал Бербок "не ломаться", отметив, что Берлин "всё равно это сделает". Комментируя хамскую выходку, министр обороны Германии Борис Писториус назвал тон украинского министра неуместным.