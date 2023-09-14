Режиссёра Лунгина "убила" поимка актрисы Искандер с 2 кг наркотиков

Актриса Рамиля Искандер, которую поймали с наркотиками в Москве, была талантлива и чудесно играла на сцене. Об этом телеканалу "360" рассказал кинорежиссёр Павел Лунгин, который помнит её по своему фильму "Царь".

"Вы меня убили. Она снималась в фильме "Царь" и была чудесной актрисой. Могу только выразить глубокое сожаление и огорчение, что так произошло", — поделился он.