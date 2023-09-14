Регион

Уведомления отключены

14 сентября, 14:07

Режиссёра Лунгина "убила" поимка актрисы Искандер с 2 кг наркотиков

Режиссёр Лунгин признался, что убит новостью о наркотиках у актрисы Искандер

<p>Актриса Рамиля Искандер. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/1760/foto/272276/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Актриса Рамиля Искандер. Обложка © Kino-teatr.ru

Актриса Рамиля Искандер, которую поймали с наркотиками в Москве, была талантлива и чудесно играла на сцене. Об этом телеканалу "360" рассказал кинорежиссёр Павел Лунгин, который помнит её по своему фильму "Царь".

"Вы меня убили. Она снималась в фильме "Царь" и была чудесной актрисой. Могу только выразить глубокое сожаление и огорчение, что так произошло", — поделился он.

Лунгин отметил, что последние годы не пересекался с Искандер и ничего не знал о её карьере и жизни, тем более что общих съёмок у них больше не было.

Адвокат оценил шансы актрисы Искандер избежать 20 лет тюрьмы за мефедрон

Адвокат оценил шансы актрисы Искандер избежать 20 лет тюрьмы за мефедрон

Напомним, дома у актрисы Рамили Искандер нашли по 0,5 грамма амфетамина и кокаина, а в её автомобиле "Субару" — почти два килограмма мефедрона. Возбуждено уголовное дело. Артистка пошла на сделку со следствием и сдала своего подельника. Сейчас она под арестом.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • павеллунгин
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров