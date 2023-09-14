Режиссёра Лунгина "убила" поимка актрисы Искандер с 2 кг наркотиков
Режиссёр Лунгин признался, что убит новостью о наркотиках у актрисы Искандер
Актриса Рамиля Искандер. Обложка © Kino-teatr.ru
Актриса Рамиля Искандер, которую поймали с наркотиками в Москве, была талантлива и чудесно играла на сцене. Об этом телеканалу "360" рассказал кинорежиссёр Павел Лунгин, который помнит её по своему фильму "Царь".
"Вы меня убили. Она снималась в фильме "Царь" и была чудесной актрисой. Могу только выразить глубокое сожаление и огорчение, что так произошло", — поделился он.
Лунгин отметил, что последние годы не пересекался с Искандер и ничего не знал о её карьере и жизни, тем более что общих съёмок у них больше не было.
Напомним, дома у актрисы Рамили Искандер нашли по 0,5 грамма амфетамина и кокаина, а в её автомобиле "Субару" — почти два килограмма мефедрона. Возбуждено уголовное дело. Артистка пошла на сделку со следствием и сдала своего подельника. Сейчас она под арестом.