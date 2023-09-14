Врач объяснил, почему осенью на самокатах нужно ездить в тёплой одежде

Езда на самокатах и велосипедах осенней порой может нанести вред здоровью — обдувающий холодный воздух способен привести к переохлаждению человеческого организма. По этой причине, перед тем как выходить на улицу, всегда стоит заглянуть в прогноз погоды, чтобы снизить риск появления разных заболеваний, и тепло одеваться. Об этом рассказал врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев.

"Понятно, что, пока не встанешь на самокат и не поедешь, ты не поймёшь, какая приличная сила ветра бьёт по лицу, телу, голове в частности. Всё это приводит к так называемому выхолаживанию, то есть переохлаждению. Если летом в жару это комфортно, немножко нас охлаждает, то осенью это уже совсем другая история", — объяснил он в беседе с "Газетой.ru".

Ещё одна частая ситуация — привыкшие к лету люди забывают приобрести тёплые вещи на сезон, добавил медик. В результате — холода пришли, подходящей одежды нет, а на работу отправляться надо, поэтому человек выскакивает в чём есть и простужается. А если он в недостаточно тёплой одежде встанет на самокат, то последствия для здоровья могут быть куда печальней простого ОРЗ. Есть риск развития патологий бронхолёгочной системы, трахеитов, бронхитов, пневмонии, патологий задней стенки глотки и нёбных миндалин. Да и это ещё не предел, ведь ситуацию можно усугубить, если при этом активно разговаривать: пострадает голосовой аппарат и разовьётся ларингит, из-за переохлаждения носа воспалятся пазухи и начнётся риносинусит.

Врач рекомендует носить осенью головной убор и всегда брать с собой зонт, чтобы не допустить переохлаждения головы и, в частности, ушей. Пользу принесёт даже кепка, не закрывающая уши, ведь она в первую очередь препятствует охлаждению черепной коробки и волос, что, в свою очередь, сказывается и на ушах, поэтому ни в коем случае не стоит стесняться носить головные уборы, как многие, это сохранит ваше здоровье.