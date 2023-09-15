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15 сентября, 00:41

Защитник ЦСКА Вадим Карпов перешёл в "Уфу" на правах аренды

<p>Вадим Карпов. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/fcufa_team/11631" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Уфа"</a></p>

Вадим Карпов. Обложка © Telegram / ФК "Уфа"

Защитник ЦСКА Вадим Карпов на правах аренды перешёл в башкирскую "Уфу". Об этом сообщила пресс-служба нового клуба футболиста.

За главную команду армейцев 21-летний Карпов выступает с 2019 года. В её составе провёл 33 игры, забил один гол и сделал одну голевую передачу. На его счету шесть матчей на групповом этапе Лиги Европы. Прошлый сезон футболист провёл в молодёжке ЦСКА, а в сезоне 2021/2022 выступал на правах аренды за "Текстильщик" из города Иваново.

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На сайте армейского клуба опубликована информация, что соглашение с "Уфой" не предусматривает права выкупа игрока и рассчитано до конца первой части сезона. Контракт Карпова с ЦСКА действует до конца июня 2025 года.

Ранее Лайф писал, что футболист "Пари НН" Тимур Сулейманов временно вернулся в состав московского "Локомотива". Форвард был взят в аренду до конца этого сезона с опцией выкупа.

Лариса Сафронова
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