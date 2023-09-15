Трансфер Веллингтона в ЦСКА сорвался из-за проваленного игроком медосмотра
Переход защитника бразильского "Сан-Паулу" Веллингтона в ЦСКА сорвался в последний момент. По данным "Чемпионат.com", футболист провалил медосмотр.
Клубы уже согласовали трансфер 22-летнего игрока, армейцы должны были заплатить за него восемь млн евро, однако в последний момент сделка отменилась. Подробности случившегося неизвестны.
Напомним, в минувшее летнее трансферное окно, которое закрылось в России в полночь 15 сентября, ЦСКА приобрёл чилийского нападающего Виктора Давилу и бразильского защитника Келлвена.
Обложка ©
saopaulofc.net / Rubens Chiri