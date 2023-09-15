Трансфер Веллингтона в ЦСКА сорвался из-за проваленного игроком медосмотра

Переход защитника бразильского "Сан-Паулу" Веллингтона в ЦСКА сорвался в последний момент. По данным "Чемпионат.com", футболист провалил медосмотр.

Клубы уже согласовали трансфер 22-летнего игрока, армейцы должны были заплатить за него восемь млн евро, однако в последний момент сделка отменилась. Подробности случившегося неизвестны.