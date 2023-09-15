Регион

Уведомления отключены

14 сентября, 22:27

Трансфер Веллингтона в ЦСКА сорвался из-за проваленного игроком медосмотра

Переход защитника бразильского "Сан-Паулу" Веллингтона в ЦСКА сорвался в последний момент. По данным "Чемпионат.com", футболист провалил медосмотр.

Клубы уже согласовали трансфер 22-летнего игрока, армейцы должны были заплатить за него восемь млн евро, однако в последний момент сделка отменилась. Подробности случившегося неизвестны.

"Динамо" купило молодого полузащитника из Бразилии

"Динамо" купило молодого полузащитника из Бразилии

Напомним, в минувшее летнее трансферное окно, которое закрылось в России в полночь 15 сентября, ЦСКА приобрёл чилийского нападающего Виктора Давилу и бразильского защитника Келлвена.

Обложка ©

saopaulofc.net / Rubens Chiri

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ПФК ЦСКА
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров