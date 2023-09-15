В Америке заявили о провале в создании гиперзвукового оружия и отметили отставание от РФ
WSJ: США значительно отстают от КНР и РФ в разработке гиперзвукового оружия
Соединённые Штаты на протяжении более чем 60 лет организовывают разработки, связанные с созданием гиперзвукового оружия, но на данный момент успехов у них нет, чего не скажешь про Россию и Китай. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal.
Издание сообщает, что в США на эти цели израсходовали миллиарды долларов. В конце 1950-х Америка проводила испытания гиперзвуковых самолётов, но программу пришлось закрыть из-за начала войны во Вьетнаме. При этом Москва и Пекин, в отличие от Вашингтона, могут похвастаться наличием в арсенале гиперзвуковых ракет.
"Мои переживания из-за отсутствия прогресса в области гиперзвуковых технологий лишь увеличиваются. [Америке] надо побыстрее двигаться [в этом направлении]", — отметил экс-заместитель главы Объединённого комитета начальников штабов Джон Хайтен.
Газета также напомнила, что в начале сентября США столкнулись с проблемой — отказом от проведения испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности наземного базирования (LRHW). Авторы материала подчёркивают, что такие сложности могут ухудшить уровень военной мощи Вашингтона и угрожают оборонной инфраструктуре страны. Тем временем США выделяют миллиарды на создание гиперзвуковых ракет и разработку противоракетной обороны, которая может их ликвидировать. Пока такие работы лишь на начальной стадии, поэтому данные вооружения появятся в арсенале Штатов не ранее чем через десять лет.
Лайф сообщал, что Пентагон отказался от испытательного запуска американской гиперзвуковой ракеты, который должен был состояться на мысе Канаверал. При этом, по данным американского Минобороны, за прошлый год США провели 12 успешных испытаний гиперзвукового оружия. А вот испытание гиперзвуковой ракеты ARRW в марте вышло неудачным.
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