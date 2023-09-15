В Америке заявили о провале в создании гиперзвукового оружия и отметили отставание от РФ

Соединённые Штаты на протяжении более чем 60 лет организовывают разработки, связанные с созданием гиперзвукового оружия, но на данный момент успехов у них нет, чего не скажешь про Россию и Китай. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что в США на эти цели израсходовали миллиарды долларов. В конце 1950-х Америка проводила испытания гиперзвуковых самолётов, но программу пришлось закрыть из-за начала войны во Вьетнаме. При этом Москва и Пекин, в отличие от Вашингтона, могут похвастаться наличием в арсенале гиперзвуковых ракет.

"Мои переживания из-за отсутствия прогресса в области гиперзвуковых технологий лишь увеличиваются. [Америке] надо побыстрее двигаться [в этом направлении]", — отметил экс-заместитель главы Объединённого комитета начальников штабов Джон Хайтен.

Газета также напомнила, что в начале сентября США столкнулись с проблемой — отказом от проведения испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности наземного базирования (LRHW). Авторы материала подчёркивают, что такие сложности могут ухудшить уровень военной мощи Вашингтона и угрожают оборонной инфраструктуре страны. Тем временем США выделяют миллиарды на создание гиперзвуковых ракет и разработку противоракетной обороны, которая может их ликвидировать. Пока такие работы лишь на начальной стадии, поэтому данные вооружения появятся в арсенале Штатов не ранее чем через десять лет.