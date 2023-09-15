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Опубликовано 15 сентября 2023, 16:36

В Думе объяснили, почему Запад не вправе отмечать Международный день демократии

Депутат Хамитов призвал Запад забыть о Международном дне демократии

Демократию на Западе можно сравнить с фантомной болью, когда у пациента "болит" конечность, которую ему уже ампутировали. Таким мнением в Международный день демократии, который отмечается 15 сентября, в беседе с Лайфом поделился депутат Госдумы Амир Хамитов. Как подчеркнул парламентарий, западные страны могут забыть об этом празднике, ведь всё равно никакого отношения они к нему не имеют.

"В реальности настоящая демократия сегодня сохранилась в России — это у нас и человек, и семья, и коллективы защищены от любых разрушительных явлений и влияний, а их интересы учитываются представителями власти при написании законов и принятии решений. На Западе же царит диктат меньшинства, когда степень защищённости зависит от степени извращённости или от количества денег и наличия рычагов власти", — высказался депутат.

Именно по этой причине, по его словам, на Западе и поддерживают террористический режим в Киеве — попросту боятся потерять своё положение, ведь, если справедливость восторжествует, придётся нести ответственность. Как добавил Хамитов, Западу следует забыть об этом празднике и вместо этого задуматься, насколько их слова соответствуют их действиям. А вот наша страна, наоборот, может с полным правом отметить Международный день демократии — разумеется, не в ущерб другим созидательным делам, которых у нас очень много.

Международный день демократии провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2007 года в резолюции, посвящённой поддержке усилий правительств по развитию и упрочению демократий. Отмечается ежегодно 15 сентября начиная с 2008 года.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что современные колонизаторы, прикрываясь лозунгами демократии и прав человека, продолжают решать свои проблемы за чужой счёт, беззастенчиво выкачивая ресурсы из развивающихся стран. Также глава государства напомнил, что РФ никогда не была колонизатором, в отличие от Запада.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Ольга Годуненко
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