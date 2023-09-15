Демократию на Западе можно сравнить с фантомной болью, когда у пациента "болит" конечность, которую ему уже ампутировали. Таким мнением в Международный день демократии, который отмечается 15 сентября, в беседе с Лайфом поделился депутат Госдумы Амир Хамитов. Как подчеркнул парламентарий, западные страны могут забыть об этом празднике, ведь всё равно никакого отношения они к нему не имеют.

"В реальности настоящая демократия сегодня сохранилась в России — это у нас и человек, и семья, и коллективы защищены от любых разрушительных явлений и влияний, а их интересы учитываются представителями власти при написании законов и принятии решений. На Западе же царит диктат меньшинства, когда степень защищённости зависит от степени извращённости или от количества денег и наличия рычагов власти", — высказался депутат.

Именно по этой причине, по его словам, на Западе и поддерживают террористический режим в Киеве — попросту боятся потерять своё положение, ведь, если справедливость восторжествует, придётся нести ответственность. Как добавил Хамитов, Западу следует забыть об этом празднике и вместо этого задуматься, насколько их слова соответствуют их действиям. А вот наша страна, наоборот, может с полным правом отметить Международный день демократии — разумеется, не в ущерб другим созидательным делам, которых у нас очень много.