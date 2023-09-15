Названо российское оружие, которое способно уничтожить любой западный танк

Российские боевые вертолёты Ка-52 "Аллигатор" способны уничтожить любой западный танк. Об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

"В борьбе с танками очень хорошо себя показали наши великолепные Ка-52, которые предназначены для поддержки пехоты и для борьбы с бронированными целями. Даже танки Challenger не устояли", — отметил Матвийчук в беседе с "Лентой.ру".

Эксперт добавил, что на бортовом оружии у винтокрылой машины находится несколько пусковых установок типа "Фаланга", "Штурм" или "Атака". Это различного рода противотанковые управляемые ракеты четвёртого поколения, которые не требуют сопровождения до цели, пояснил полковник. По его словам, Ка-52 — единственный в мире вертолёт подобной конфигурации.

При этом, уточнил Матвийчук, эффективная защита от танков подразумевает комплексный характер, где применяется также самоходная техника, например переносные противотанковые ракетные комплексы "Корнет" и "Конкурс". Они состоят на вооружении десанта, мотострелковых бригад, морской пехоты. Имея дальность стрельбы до четырёх километров, такие ПТРК великолепно поражают танки, заключил специалист.