Тёща Петрова рассказала, что свадьба её дочери и актёра стала приятной неожиданностью

История любви известного актёра Александра Петрова и его молодой жены Виктории является сказочной. Об этом рассказала тёща знаменитости Татьяна Лескова в беседе с kp.ru.

"Это, действительно, сказочная история. Я очень рада за них. Это любовь! Счастье любит тишину, потому не хочется говорить каких-то громких слов, но пусть всё будет хорошо — и дети будут, и семья", — сказала она.

Женщина призналась, что телевизора у неё нет, поэтому редко смотрит фильмы, хотя видела картины с участием Петрова "Лёд" и "Т-34". Она уточнила, что зять нравится ей как актёр, но главный талант артиста — это его душа. По её словам, свадьба дочери и знаменитости стала для неё приятной неожиданностью.