Тёща Петрова рассказала, что свадьба её дочери и актёра стала приятной неожиданностью
Тёща Александра Петрова назвала сказочной историю любви дочери и актёра
Александр Петров с супругой Викторией © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / actorsashapetrov
История любви известного актёра Александра Петрова и его молодой жены Виктории является сказочной. Об этом рассказала тёща знаменитости Татьяна Лескова в беседе с kp.ru.
"Это, действительно, сказочная история. Я очень рада за них. Это любовь! Счастье любит тишину, потому не хочется говорить каких-то громких слов, но пусть всё будет хорошо — и дети будут, и семья", — сказала она.
Женщина призналась, что телевизора у неё нет, поэтому редко смотрит фильмы, хотя видела картины с участием Петрова "Лёд" и "Т-34". Она уточнила, что зять нравится ей как актёр, но главный талант артиста — это его душа. По её словам, свадьба дочери и знаменитости стала для неё приятной неожиданностью.
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Ранее стало известно, что актёр Александр Петров женился, скромная церемония прошла 10 сентября в Барвихе. Артист познакомился со своей избранницей случайно — на улице. По его словам, "она не актриса и вообще человек непубличный, работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьёй". Спустя несколько встреч молодые люди решили пожениться. До этого Петров несколько лет встречался с коллегой Стасей Милославской, а ранее — с Ириной Старшенбаум. СМИ узнали, чем занимается загадочная жена актёра.