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Регион
Опубликовано 16 сентября 2023, 00:10

В России заблокировали почти 200 сайтов, которые продавали вейпы детям

Метелев: Генпрокуратура заблокировала свыше 180 сайтов, продающих вейпы детям

Генпрокуратура заблокировала 180 сайтов, которые противозаконно торговали вейпами среди несовершеннолетних. Об этом рассказал в телеграм-канале глава Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев, ранее направивший в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор соответствующие запросы. Изначально он требовал блокировки свыше 250 интернет-ресурсов.

"По итогам моего обращения по блокировке сайтов продажи вейпов Генпрокуратура заблокировала в судебном порядке 180 интернет-ресурсов. 149 хозяйствующих субъектов были привлечены к ответственности и выплатили в бюджет порядка семи миллионов рублей штрафов", — пояснил Метелев.

По его словам, депутат ждёт "принципиального решения" правительства, касающегося запрета любых вкусовых и ароматических добавок в вейпах.

В Кемерове 16-летняя студентка умерла на улице, обкурившись вейпом
В Кемерове 16-летняя студентка умерла на улице, обкурившись вейпом

Лайф писал, что Метелев ещё в июле обратился в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой заблокировать более 250 сайтов, которые в нарушение закона продают вейпы детям. Напомним, что в России с 1 июня действует запрет на продажу вейпов несовершеннолетним. Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал в апреле.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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