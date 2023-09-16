В России заблокировали почти 200 сайтов, которые продавали вейпы детям

Генпрокуратура заблокировала 180 сайтов, которые противозаконно торговали вейпами среди несовершеннолетних. Об этом рассказал в телеграм-канале глава Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев, ранее направивший в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор соответствующие запросы. Изначально он требовал блокировки свыше 250 интернет-ресурсов.

"По итогам моего обращения по блокировке сайтов продажи вейпов Генпрокуратура заблокировала в судебном порядке 180 интернет-ресурсов. 149 хозяйствующих субъектов были привлечены к ответственности и выплатили в бюджет порядка семи миллионов рублей штрафов", — пояснил Метелев.