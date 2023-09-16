В России заблокировали почти 200 сайтов, которые продавали вейпы детям
Метелев: Генпрокуратура заблокировала свыше 180 сайтов, продающих вейпы детям
Генпрокуратура заблокировала 180 сайтов, которые противозаконно торговали вейпами среди несовершеннолетних. Об этом рассказал в телеграм-канале глава Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев, ранее направивший в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор соответствующие запросы. Изначально он требовал блокировки свыше 250 интернет-ресурсов.
"По итогам моего обращения по блокировке сайтов продажи вейпов Генпрокуратура заблокировала в судебном порядке 180 интернет-ресурсов. 149 хозяйствующих субъектов были привлечены к ответственности и выплатили в бюджет порядка семи миллионов рублей штрафов", — пояснил Метелев.
По его словам, депутат ждёт "принципиального решения" правительства, касающегося запрета любых вкусовых и ароматических добавок в вейпах.
Лайф писал, что Метелев ещё в июле обратился в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой заблокировать более 250 сайтов, которые в нарушение закона продают вейпы детям. Напомним, что в России с 1 июня действует запрет на продажу вейпов несовершеннолетним. Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал в апреле.
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