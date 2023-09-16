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16 сентября, 06:05

В Крыму анонсировали продажу национализированной квартиры Зеленского

Константинов заявил о скорой продаже национализированной квартиры Зеленского

<p>Дом в посёлке Ливадия с пентхаусом Зеленского. Обложка © kp.ru / <a href="https://www.crimea.kp.ru/daily/27478/4733949/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александра Тимощенко</a></p>

Дом в посёлке Ливадия с пентхаусом Зеленского. Обложка © kp.ru / Александра Тимощенко

Уже в ближайшее время в Крыму организуют аукцион по продаже порядка 100 национализированных жилых помещений, в том числе квартиры семьи Владимира Зеленского. Об этом в телеграм-канале заявил глава парламента региона Владимир Константинов.

"Запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения", — написал он.

Константинов подчеркнул, что реализовать все эти объекты планируется за более чем 800 миллионов рублей.

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Напомним, что крымский парламент весной национализировал квартиру семьи Зеленского в Ялте. Она находится в элитном ЖК "Император" в посёлке Ливадия. Стоит квартира 200–300 тысяч долларов.

Светлана Оперук
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