В Крыму анонсировали продажу национализированной квартиры Зеленского

Уже в ближайшее время в Крыму организуют аукцион по продаже порядка 100 национализированных жилых помещений, в том числе квартиры семьи Владимира Зеленского. Об этом в телеграм-канале заявил глава парламента региона Владимир Константинов.

"Запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения", — написал он.