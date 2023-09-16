В Крыму анонсировали продажу национализированной квартиры Зеленского
Константинов заявил о скорой продаже национализированной квартиры Зеленского
Дом в посёлке Ливадия с пентхаусом Зеленского. Обложка © kp.ru / Александра Тимощенко
Уже в ближайшее время в Крыму организуют аукцион по продаже порядка 100 национализированных жилых помещений, в том числе квартиры семьи Владимира Зеленского. Об этом в телеграм-канале заявил глава парламента региона Владимир Константинов.
"Запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения", — написал он.
Константинов подчеркнул, что реализовать все эти объекты планируется за более чем 800 миллионов рублей.
Напомним, что крымский парламент весной национализировал квартиру семьи Зеленского в Ялте. Она находится в элитном ЖК "Император" в посёлке Ливадия. Стоит квартира 200–300 тысяч долларов.