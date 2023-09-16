В Приморье местные жители вытащили на берег акулу, которая запуталась в сетях
В Приморском крае люди вытащили на берег акулу и помогли ей уплыть обратно. Обложка © Telegram / SHOT
В Приморье жители поймали акулу, которая запуталась в сети недалеко от берега. Инцидент произошёл в районе пирса в Триозёрье, где отдыхало много людей.
В Приморье жители вытащили на берег акулу и помогли ей уплыть обратно. Видео © Telegram / SHOT
Как сообщает SHOT, отдыхавшие на пляже люди доплыли до сельдевой акулы на сапбордах и вытащили её на берег за хвост. Люди сделали несколько фото и видео с хищницей, а затем помогли ей уплыть.
Ранее Лайф писал о том, что в Тихом океане акулы напали на судно кругосветной экспедиции Russian Ocean Way. В её составе были россияне. Несмотря на инцидент, они намерены продолжить путь.