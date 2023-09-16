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16 сентября, 06:53

В Приморье местные жители вытащили на берег акулу, которая запуталась в сетях

<p>В Приморском крае люди вытащили на берег акулу и помогли ей уплыть обратно. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

В Приморском крае люди вытащили на берег акулу и помогли ей уплыть обратно. Обложка © Telegram / SHOT

В Приморье жители поймали акулу, которая запуталась в сети недалеко от берега. Инцидент произошёл в районе пирса в Триозёрье, где отдыхало много людей.

В Приморье жители вытащили на берег акулу и помогли ей уплыть обратно. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает SHOT, отдыхавшие на пляже люди доплыли до сельдевой акулы на сапбордах и вытащили её на берег за хвост. Люди сделали несколько фото и видео с хищницей, а затем помогли ей уплыть.

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Ранее Лайф писал о том, что в Тихом океане акулы напали на судно кругосветной экспедиции Russian Ocean Way. В её составе были россияне. Несмотря на инцидент, они намерены продолжить путь.

Илья Суриков
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