В Приморье местные жители вытащили на берег акулу, которая запуталась в сетях

В Приморье жители поймали акулу, которая запуталась в сети недалеко от берега. Инцидент произошёл в районе пирса в Триозёрье, где отдыхало много людей.

Как сообщает SHOT, отдыхавшие на пляже люди доплыли до сельдевой акулы на сапбордах и вытащили её на берег за хвост. Люди сделали несколько фото и видео с хищницей, а затем помогли ей уплыть.