Учёный сравнил тропический ураган в Ливии с бомбардировкой Хиросимы
Учёный Мухаметов: Мощность урагана в Ливии сравнима с бомбардировкой Хиросимы
Мощность урагана "Даниэль" в Ливии сравнима со взрывом сброшенной на Хиросиму атомной бомбы, повторяющимся каждые 20 секунд. Об этом сообщил Сергей Мухаметов — старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова.
"Шторм "Даниэль" уникален тем, что при выходе на сушу он практически не ослаб, потому что Средиземное море в этом году перегрето ещё с того времени, когда весь юг Европы страдал от жары", — сказал учёный в беседе с РИА "Новости".
По словам Мухаметова, тропический ураган среднего масштаба обладает в 200 раз большей энергией, чем вырабатывают все электростанции мира вместе взятые.
Напомним, 10 сентября на восток и северо-восток Ливии обрушился ураган "Даниэль". Из-за стихийного бедствия рухнули две плотины, в связи с чем произошло наводнение. Жертвами разгула стихии стали более 11 тысяч человек. Президент РФ Путин выразил свои соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи на фоне многочисленных жертв урагана и наводнения на северо-востоке страны.
ТАСС / EPA / STRINGER