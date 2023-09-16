Россиянам рассказали, как помочь ребёнку привыкнуть к детсаду

Приучить ребёнка к детскому саду можно не только сквозь слёзы и крики. О том, как правильно адаптировать малыша к смене обстановки, рассказала Лайфу управляющая детским центром Pelican сountry club методист Галина Попова.

Чаще всего родителей беспокоит, спустя сколько недель ребёнок привыкнет к саду. По словам Поповой, выделяют три степени адаптации: лёгкая, средняя и тяжёлая. На первую уходит около двух недель, на вторую — месяц. А вот при тяжёлой степени привыкать придётся долго.

"Первое, что нужно сделать, — это посетить детский сад, чтобы познакомиться с организацией работы с детьми. Постепенно начните переводить малыша на режим, по которому он будет жить в детском саду. Тогда ребёнку будет легче входить в новую среду", — отметила эксперт.

По её словам, детей нужно приучать самостоятельно есть и частично раздеваться — так ребёнку будет комфортнее привыкать к группе в саду. Для того чтобы развить коммуникативные навыки, следует чаще ходить в гости. Главная задача родителей — вызвать приятные ассоциации с детским садом. Специалист советует взрослым рассказывать ребёнку добрые истории из собственной детсадовской жизни, а также читать книги и стихи. Детский центр рекомендует следующие издания:

"В нашем детском садике". Сборник стихотворений отечественных поэтов для детей (серия: "Библиотечка детского сада")

"Иду в детский сад". Сборник стихов для детей до трёх лет с красочными иллюстрациями (серия: "Читаем детям")

"Правила поведения. Идём в детский сад". К. Козловская (серия: "Мама, почитай!")

"Вовка идёт в детский сад". Т. Рябцева

"Детский сад, восьмая группа". В. Лидерман (сборник стихов)

Для взрослых — книга Анны Быковой "Мой ребёнок с удовольствием ходит в детский сад".

"Во время адаптационного периода важно создать дома спокойную обстановку. С пониманием отнеситесь к его немотивированным капризам. Пораньше укладывайте малыша спать. Подольше находитесь около него в период засыпания", — добавила методист.

Еще один важный нюанс — определить, когда период привыкания закончился. Показатели следующие: спокойный дневной сон ребёнка в группе и спокойный глубокий ночной сон дома

устойчивый аппетит в саду и дома

ребёнок усвоил правила поведения в детском саду

ребёнок чувствует себя психологически комфортно

ребёнок не конфликтует со сверстниками в группе, принимает участие в общих играх.