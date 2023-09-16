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16 сентября, 12:20

Россиянам рассказали, как помочь ребёнку привыкнуть к детсаду

Эксперт Попова: Самостоятельность дома поможет ребёнку адаптироваться в детсаду

Приучить ребёнка к детскому саду можно не только сквозь слёзы и крики. О том, как правильно адаптировать малыша к смене обстановки, рассказала Лайфу управляющая детским центром Pelican сountry club методист Галина Попова.

Чаще всего родителей беспокоит, спустя сколько недель ребёнок привыкнет к саду. По словам Поповой, выделяют три степени адаптации: лёгкая, средняя и тяжёлая. На первую уходит около двух недель, на вторую — месяц. А вот при тяжёлой степени привыкать придётся долго.

"Первое, что нужно сделать, это посетить детский сад, чтобы познакомиться с организацией работы с детьми. Постепенно начните переводить малыша на режим, по которому он будет жить в детском саду. Тогда ребёнку будет легче входить в новую среду", — отметила эксперт.

По её словам, детей нужно приучать самостоятельно есть и частично раздеваться — так ребёнку будет комфортнее привыкать к группе в саду. Для того чтобы развить коммуникативные навыки, следует чаще ходить в гости. Главная задача родителей — вызвать приятные ассоциации с детским садом. Специалист советует взрослым рассказывать ребёнку добрые истории из собственной детсадовской жизни, а также читать книги и стихи. Детский центр рекомендует следующие издания:

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  • "В нашем детском садике". Сборник стихотворений отечественных поэтов для детей (серия: "Библиотечка детского сада")
  • "Иду в детский сад". Сборник стихов для детей до трёх лет с красочными иллюстрациями (серия: "Читаем детям")
  • "Правила поведения. Идём в детский сад". К. Козловская (серия: "Мама, почитай!")
  • "Вовка идёт в детский сад". Т. Рябцева
  • "Детский сад, восьмая группа". В. Лидерман (сборник стихов)
  • Для взрослых — книга Анны Быковой "Мой ребёнок с удовольствием ходит в детский сад".

"Во время адаптационного периода важно создать дома спокойную обстановку. С пониманием отнеситесь к его немотивированным капризам. Пораньше укладывайте малыша спать. Подольше находитесь около него в период засыпания", добавила методист.

Еще один важный нюанс — определить, когда период привыкания закончился. Показатели следующие:

  • спокойный дневной сон ребёнка в группе и спокойный глубокий ночной сон дома
  • устойчивый аппетит в саду и дома
  • ребёнок усвоил правила поведения в детском саду
  • ребёнок чувствует себя психологически комфортно
  • ребёнок не конфликтует со сверстниками в группе, принимает участие в общих играх.
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Обложка ©

Unsplash / BBC Creative

Ольга Годуненко
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