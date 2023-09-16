"Литва в проигрыше": Навка высказалась о лишении гражданства фигуристки Дробязко

Литва, лишив гражданства известную и титулованную фигуристку Маргариту Дробязко, осталась в проигрыше. Об этом заявила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. Она также назвала недальновидным и странным решение Вильнюса.

"Литва остаётся в проигрыше, лишаясь такой известной и заслуженной фигуристки. Мир, к сожалению, знает немного литовских спортсменов. <...> Крайне прискорбно видеть, как литовские политики принимают столь странные и недальновидные решения", — приводит РИА "Новости" слова Навки.

Олимпийская чемпионка подчеркнула, что достижения Дробязко в течение многих лет повышали престиж Литвы на международной спортивной арене, а теперь власти вдруг решили наказать именитую спортсменку за участие в ледовых шоу "про добро, любовь, честь и дружбу".

Маргарита Дробязко — тринадцатикратная чемпионка Литвы (1992–2002, 2005, 2006), двукратный призёр чемпионатов Европы (2000, 2006), призёр чемпионата мира (2000) в танцах на льду. Вместе со своим партнёром Повиласом Ванагасом она участвовала в пяти Олимпийских играх (1992, 1994, 1998, 2002, 2006).