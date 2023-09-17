В КНДР заявили о готовности вместе с Россией отстаивать мир на планете

Северная Корея вместе с Россией готова защищать мир и стабильность в регионе и на планете, передаёт радио "Голос Кореи" со ссылкой на соответствующее заявление министра народных вооружённых сил КНДР Кан Сун Нама.

"В ответной речи министр обороны Кореи Кан Сун Нам передал всем военнослужащим героического Тихоокеанского флота горячий боевой привет от всех военнослужащих Корейской народной армии и выразил готовность добиваться дальнейшего укрепления боевой сплочённости и сотрудничества с Российской армией и надёжно отстаивать мир и стабильность в регионе и во всём мире", — говорится в сообщении.

Эта речь была ответом на официальный приём по случаю посещения главой КНДР Ким Чен Ыном фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" во Владивостоке, который устроил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Министр военного ведомства заявил о том, что приветствует визит северокорейского лидера и готов добиваться укрепления дружбы и сотрудничества между странами по своей линии.