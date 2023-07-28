Шойгу на праздничном приёме передал Ким Чен Ыну подарок от Путина
Сергей Шойгу и Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне. Обложка © en.yna.co.kr
Лидер КНДР Ким Чен Ын организовал 27 июля торжественный приём в честь визита российской военной делегации во главе с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщает радиостанция "Голос Кореи".
Перед началом мероприятия Шойгу почтительно передал северокорейскому лидеру подарок от президента РФ Владимира Путина.
"Ким Чен Ын выразил благодарность за то, что президент Путин прислал знаменательный подарок", — информирует радиостанция.
Как писал Лайф, российская делегация находилась в Северной Корее с 25 по 27 июля. Поездка была приурочена в том числе к семидесятилетию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, которая длилась три года — с 1950 по 1953 год. Министр обороны Сергей Шойгу в ходе переговоров передал Ким Чен Ыну личное послание от президента России Владимира Путина. Также российская делегация посетила военный парад в Пхеньяне.