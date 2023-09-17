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17 сентября, 06:07

Аэропорты Москвы и Жуковский работают штатно после снятия ограничений

В Росавиации заявили о штатной работе всех аэропортов Москвы

Аэропорты Москвы и подмосковный Жуковский с 08:30 по столичному времени работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве также отметили, что ранее в целях обеспечения безопасности полётов были временно ограничены полёты в воздушные гавани Домодедово и Жуковский. Из-за этого на запасной аэропорт ушёл один самолёт.

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Домодедовском районе

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Домодедовском районе

Ранее Лайф писал, что один дрон был сбит над территорией Подмосковья. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что в результате происшествия в Истринском районе никто не пострадал. Позднее он сообщил ещё об одном уничтоженном дроне в Раменском районе Московской области.

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ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Иван Косицын
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