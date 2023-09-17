Аэропорты Москвы и Жуковский работают штатно после снятия ограничений

Аэропорты Москвы и подмосковный Жуковский с 08:30 по столичному времени работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве также отметили, что ранее в целях обеспечения безопасности полётов были временно ограничены полёты в воздушные гавани Домодедово и Жуковский. Из-за этого на запасной аэропорт ушёл один самолёт.