Аэропорты Москвы и Жуковский работают штатно после снятия ограничений
В Росавиации заявили о штатной работе всех аэропортов Москвы
Аэропорты Москвы и подмосковный Жуковский с 08:30 по столичному времени работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
В ведомстве также отметили, что ранее в целях обеспечения безопасности полётов были временно ограничены полёты в воздушные гавани Домодедово и Жуковский. Из-за этого на запасной аэропорт ушёл один самолёт.
Ранее Лайф писал, что один дрон был сбит над территорией Подмосковья. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что в результате происшествия в Истринском районе никто не пострадал. Позднее он сообщил ещё об одном уничтоженном дроне в Раменском районе Московской области.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров