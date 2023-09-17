Пашинян заявил, что Армения не будет менять внешнеполитический вектор
У Армении нет намерения менять внешнеполитический вектор. Об этом на брифинге заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, политика властей направлена на интересы страны.
"Внешняя политика Армении прозрачна. Армения не может изменить вектор своей внешней политики в том смысле, что она всегда ориентирована в соответствии с государственными интересами Республики Армения", — указал Пашинян.
Премьер-министр Армении также добавил, что он не намерен подписывать какие-либо документы на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в октябре на встрече в Гранаде. Он выразил надежду, что переговоры продолжатся и стороны найдут решение проблемы. Также Пашинян подчеркнул, что подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном до конца года возможно, Ереван делает все необходимые шаги для этого.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в октябре в испанской Гранаде может состояться встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. До этого Пашинян подтвердил признание Нагорного Карабаха территорией Азербайджана и указал, что Армения будет стремиться к тому, чтобы минимизировать зависимость от других стран.