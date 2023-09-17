Пашинян заявил, что Армения не будет менять внешнеполитический вектор

У Армении нет намерения менять внешнеполитический вектор. Об этом на брифинге заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, политика властей направлена на интересы страны.

"Внешняя политика Армении прозрачна. Армения не может изменить вектор своей внешней политики в том смысле, что она всегда ориентирована в соответствии с государственными интересами Республики Армения", — указал Пашинян.

Премьер-министр Армении также добавил, что он не намерен подписывать какие-либо документы на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в октябре на встрече в Гранаде. Он выразил надежду, что переговоры продолжатся и стороны найдут решение проблемы. Также Пашинян подчеркнул, что подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном до конца года возможно, Ереван делает все необходимые шаги для этого.