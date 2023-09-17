Украинка попыталась спасти мужа от мобилизации с помощью шести тысяч долларов

Жительница Черкасской области Украины попыталась подкупить местных пограничников, чтобы те выпустили её мужа из страны. Она попробовала дать им взятку в размере шести тысяч долларов, но они не стали брать деньги.

Как пишет EADaily, инцидент произошёл при пересечении украинско-словацкой границы через международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) Ужгород. Мужчина и женщина хотели выехать в Словакию. Супруг предоставил справку о непригодности к военной службе, но пограничники поняли, что она была выдана другому человеку.