Украинка попыталась спасти мужа от мобилизации с помощью шести тысяч долларов
Украинка пыталась подкупить пограничников, чтобы они выпустили из страны её мужа
Жительница Черкасской области Украины попыталась подкупить местных пограничников, чтобы те выпустили её мужа из страны. Она попробовала дать им взятку в размере шести тысяч долларов, но они не стали брать деньги.
Как пишет EADaily, инцидент произошёл при пересечении украинско-словацкой границы через международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) Ужгород. Мужчина и женщина хотели выехать в Словакию. Супруг предоставил справку о непригодности к военной службе, но пограничники поняли, что она была выдана другому человеку.
Мужчина начал вести себя нервно, а 37-летняя женщина предложила взятку, но пограничники не взяли её и вызвали полицию. Деньги у семьи изъяла следственно-оперативная группа. Супругам грозит наказание по уголовным статьям о подделке документов и попытке дачи взятки должностному лицу.
Ранее Лайф рассказывал о том, что Венгрия не намерена сотрудничать с Украиной в вопросе выдачи военнообязанных украинских беженцев. До этого сообщалось, что Австрия тоже не планирует депортировать украинцев призывного возраста даже при соответствующих запросах от Киева.
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