Наркоман на внедорожнике сбил пятилетнюю девочку на Камчатке и хотел откупиться

В Петропавловске-Камчатском водитель внедорожника сбил пятилетнюю девочку, а после предложил "замять дело". Об этом сообщает "Камчатка-информ" со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Всё произошло 17 сентября. По данным полиции, мужчина в состоянии наркотического опьянения на внедорожнике "Тойота Ленд Крузер Прадо" совершил наезд на пятилетнюю девочку, после чего начал вести себя неадекватно. Очевидцы сообщили, что он кричал на родственников малышки и заявлял, что она сама виновата во всём и специально бросилась ему под колёса.

Успокоившись и испугавшись тюремного срока, он начал предлагать маме пострадавшей девочки деньги, чтобы "замять дело". Что касается малышки, то она была доставлена в больницу с телесными повреждениями. По данному факту проводится проверка.