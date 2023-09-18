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18 сентября, 01:48

Наркоман на внедорожнике сбил пятилетнюю девочку на Камчатке и хотел откупиться

На Камчатке водитель внедорожника под наркотиками сбил пятилетнюю девочку

<p>Место ДТП, где водитель сбил пятилетнюю девочку на Камчатке. Обложка © <a href="https://vk.com/41mvd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю</a></p>

Место ДТП, где водитель сбил пятилетнюю девочку на Камчатке. Обложка © УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

В Петропавловске-Камчатском водитель внедорожника сбил пятилетнюю девочку, а после предложил "замять дело". Об этом сообщает "Камчатка-информ" со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Всё произошло 17 сентября. По данным полиции, мужчина в состоянии наркотического опьянения на внедорожнике "Тойота Ленд Крузер Прадо" совершил наезд на пятилетнюю девочку, после чего начал вести себя неадекватно. Очевидцы сообщили, что он кричал на родственников малышки и заявлял, что она сама виновата во всём и специально бросилась ему под колёса.

Успокоившись и испугавшись тюремного срока, он начал предлагать маме пострадавшей девочки деньги, чтобы "замять дело". Что касается малышки, то она была доставлена в больницу с телесными повреждениями. По данному факту проводится проверка.

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Лайф рассказывал, что ранее в Москве на Липецкой улице в районе Бирюлёво Восточное водитель внедорожника протаранил несколько десятков автомобилей. Его пытались поймать другие автомобилисты, но в итоге это удалось сделать только сотрудникам ДПС в подмосковном городе Ступино. При задержании в машине неадеквата обнаружили женщину (его супругу), у которой было множество порезов на теле и не хватало пальца на руке. Также в салоне авто находилась их маленькая дочь.

Оксана Попова
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