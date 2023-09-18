Наркоман на внедорожнике сбил пятилетнюю девочку на Камчатке и хотел откупиться
На Камчатке водитель внедорожника под наркотиками сбил пятилетнюю девочку
Место ДТП, где водитель сбил пятилетнюю девочку на Камчатке. Обложка © УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю
В Петропавловске-Камчатском водитель внедорожника сбил пятилетнюю девочку, а после предложил "замять дело". Об этом сообщает "Камчатка-информ" со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Всё произошло 17 сентября. По данным полиции, мужчина в состоянии наркотического опьянения на внедорожнике "Тойота Ленд Крузер Прадо" совершил наезд на пятилетнюю девочку, после чего начал вести себя неадекватно. Очевидцы сообщили, что он кричал на родственников малышки и заявлял, что она сама виновата во всём и специально бросилась ему под колёса.
Успокоившись и испугавшись тюремного срока, он начал предлагать маме пострадавшей девочки деньги, чтобы "замять дело". Что касается малышки, то она была доставлена в больницу с телесными повреждениями. По данному факту проводится проверка.
Лайф рассказывал, что ранее в Москве на Липецкой улице в районе Бирюлёво Восточное водитель внедорожника протаранил несколько десятков автомобилей. Его пытались поймать другие автомобилисты, но в итоге это удалось сделать только сотрудникам ДПС в подмосковном городе Ступино. При задержании в машине неадеквата обнаружили женщину (его супругу), у которой было множество порезов на теле и не хватало пальца на руке. Также в салоне авто находилась их маленькая дочь.