На инаугурации Собянина ожидается выступление Путина
Песков: Путин выступит на инаугурации Собянина
Президент РФ Владимир Путин выступит на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Разумеется, президент поздравит мэра Москвы Собянина с инаугурацией, будет его выступление", — сказал он.
Напомним, с 8 по 10 сентября в России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Причём отдать свои голоса могли жители даже самых дальних уголков нашей страны, для чего был установлен ЕДГ. В Москве же выбирали мэра, коим стал Сергея Собянин. Уже 13 сентября Мосгоризбирком официально зарегистрировал его как градоначальника.
ТАСС / POOL / Михаил Метцель