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18 сентября, 09:26

На инаугурации Собянина ожидается выступление Путина

Песков: Путин выступит на инаугурации Собянина

Президент РФ Владимир Путин выступит на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Разумеется, президент поздравит мэра Москвы Собянина с инаугурацией, будет его выступление", сказал он.

Глава горизбиркома: В Москве зафиксирована рекордная явка на выборы мэра

Глава горизбиркома: В Москве зафиксирована рекордная явка на выборы мэра

Напомним, с 8 по 10 сентября в России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Причём отдать свои голоса могли жители даже самых дальних уголков нашей страны, для чего был установлен ЕДГ. В Москве же выбирали мэра, коим стал Сергея Собянин. Уже 13 сентября Мосгоризбирком официально зарегистрировал его как градоначальника.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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