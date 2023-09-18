"Тонущее" в Тихом океане государство прописало в конституции свою вечность

Тувалу — небольшое островное государство в Тихом океане — продолжит своё существование даже после полного физического исчезновения. Как пишет Radio New Zealand, соответствующее положение было внесено в конституцию страны.

"Государство Тувалу будет существовать всегда, несмотря на последствия изменения климата и другие [обстоятельства], которые приведут к утрате его территории", — говорится в документе.