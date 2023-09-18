"Тонущее" в Тихом океане государство прописало в конституции свою вечность
В Конституции Тувалу закрепили, что страна будет существовать после исчезновения
Тувалу — небольшое островное государство в Тихом океане — продолжит своё существование даже после полного физического исчезновения. Как пишет Radio New Zealand, соответствующее положение было внесено в конституцию страны.
"Государство Тувалу будет существовать всегда, несмотря на последствия изменения климата и другие [обстоятельства], которые приведут к утрате его территории", — говорится в документе.
По словам бывшего министра иностранных дел Тувалу Саймона Кофе, данный шаг является частью подготовки страны к будущему, так как она — "больше, чем нечто физическое". Так, отметил политик, его Родина сочетает в том числе культуру, историю и "дух народа".
Напомним, осенью 2021 года Тувалу причислили к списку островных государств, которые могут буквально исчезнуть из-за глобального потепления, таяния ледников и подъёма уровня Мирового океана. Через некоторое время Саймон Кофе записал видеообращение к участникам климатического саммита в Глазго. Для наглядности на видеозаписи он стоял по колено в воде.
Wikipedia / INABA Tomoaki