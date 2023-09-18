Путин назвал сбалансированным проект бюджета России на следующие 3 года

Правительство России подготовило проект федерального бюджета на следующие три года. Как считает президент РФ Владимир Путин, он получился вполне сбалансированным.

"Проект бюджета подготовлен, и в целом, на мой взгляд, он получается сбалансированным. Я в курсе всех споров внутри правительства по этим вопросам, но до внесения в Государственную думу пакета соответствующих законопроектов остаётся не так много времени — нужно уже ставить окончательную точку", — сказал глава государства на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы.

Российский лидер отметил, что бюджет необходимо использовать как можно эффективнее, чтобы "докрутить" и уточнить некоторые детали. Вместе с тем президент подчеркнул, что проект должен быть свёрстан так, чтобы гарантировать исполнение всех соцобязательств перед людьми.