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18 сентября, 13:37

Путин назвал сбалансированным проект бюджета России на следующие 3 года

Правительство России подготовило проект федерального бюджета на следующие три года. Как считает президент РФ Владимир Путин, он получился вполне сбалансированным.

"Проект бюджета подготовлен, и в целом, на мой взгляд, он получается сбалансированным. Я в курсе всех споров внутри правительства по этим вопросам, но до внесения в Государственную думу пакета соответствующих законопроектов остаётся не так много времени — нужно уже ставить окончательную точку", — сказал глава государства на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы.

Российский лидер отметил, что бюджет необходимо использовать как можно эффективнее, чтобы "докрутить" и уточнить некоторые детали. Вместе с тем президент подчеркнул, что проект должен быть свёрстан так, чтобы гарантировать исполнение всех соцобязательств перед людьми.

"Новый федеральный бюджет должен быть объективно просчитан и свёрстан исходя из общегосударственных приоритетов, наших национальных интересов, стратегических и текущих планов по всем ключевым направлениям. И, конечно, прежде всего нужно гарантировать чёткое исполнение всех социальных обязательств государства перед людьми", — подчеркнул Путин.

Силуанов заявил о тренде на улучшение бюджетной ситуации

Силуанов заявил о тренде на улучшение бюджетной ситуации

Кстати, ранее Владимир Путин заявил о завершении этапа восстановления российской экономики. По словам главы государства, она выдержала беспрецедентное внешнее давление и санкционный натиск некоторых западных элит. При этом ситуацию в российской экономике на сегодняшний день президент назвал вполне устойчивой.

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kremlin.ru

Николь Вербер
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