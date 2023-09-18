Раскрыта причина масштабных чисток в Минобороны Украины после прихода Умерова
Политолог Дудчак объяснил увольнения в МО Украины созданием команды Умерова
Новый министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Mustafa Ciftci
Увольнение заместителей министра обороны на Украине — это вполне логичный процесс. Назначенный глава Минобороны страны Рустем Умеров будет подтягивать к власти своих сторонников. Об этом Лайфу рассказал политолог Александр Дудчак.
"Это естественный процесс. Приходит новое руководство, приходит новый министр, естественно, он убирает прежних замов, ставит свою команду", — пояснил он.
По его убеждению, Умеров — проамериканский человек, в этом качестве экс-глава украинского военного ведомства Алексей Резников ему явно уступал. А значит, идёт тенденция на усиление эффективности работы структуры Минобороны, полагает эксперт. Он добавил, что на Украине не станет меньше коррупции, просто она будет более подконтрольна США.
"Умеров — это человек, который со школьной скамьи в общем-то был ориентирован на Америку, проходил подготовку по специальной программе FLEX (Future Leaders Exchange) для старшеклассников", — отметил собеседник Лайфа.
Умеров наверняка будет отчитываться напрямую перед хозяевами из Вашингтона, поэтому теперь ему нужно просто создать собственную команду в ведомстве, сказал политолог. При этом, по его словам, замена уволенным чиновникам обязательно найдётся, потому что "Умеров жил всё это время не в вакууме, сам по себе, у него были и сообщники, если можно так их назвать".
"И те, с кем он проводил приватизацию остатков украинской собственности, и те, с кем создал немалое количество фондов, через которые проводились различные махинации, так что в этом плане уж точно кадры он себе подберёт", — заключил Дудчак.
Напомним, правительство Украины уволило шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства: Анну Маляр, Владимира Гаврилова, Виталия Дейнегу, Ростислава Теодозиевича, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко и Константина Ващенко. Это произошло сразу после смены министра обороны. Им стал Рустем Умеров после отставки Алексея Резникова.