Раскрыта причина масштабных чисток в Минобороны Украины после прихода Умерова

Увольнение заместителей министра обороны на Украине — это вполне логичный процесс. Назначенный глава Минобороны страны Рустем Умеров будет подтягивать к власти своих сторонников. Об этом Лайфу рассказал политолог Александр Дудчак.

"Это естественный процесс. Приходит новое руководство, приходит новый министр, естественно, он убирает прежних замов, ставит свою команду", — пояснил он.

По его убеждению, Умеров — проамериканский человек, в этом качестве экс-глава украинского военного ведомства Алексей Резников ему явно уступал. А значит, идёт тенденция на усиление эффективности работы структуры Минобороны, полагает эксперт. Он добавил, что на Украине не станет меньше коррупции, просто она будет более подконтрольна США.

"Умеров — это человек, который со школьной скамьи в общем-то был ориентирован на Америку, проходил подготовку по специальной программе FLEX (Future Leaders Exchange) для старшеклассников", — отметил собеседник Лайфа.

Умеров наверняка будет отчитываться напрямую перед хозяевами из Вашингтона, поэтому теперь ему нужно просто создать собственную команду в ведомстве, сказал политолог. При этом, по его словам, замена уволенным чиновникам обязательно найдётся, потому что "Умеров жил всё это время не в вакууме, сам по себе, у него были и сообщники, если можно так их назвать".

"И те, с кем он проводил приватизацию остатков украинской собственности, и те, с кем создал немалое количество фондов, через которые проводились различные махинации, так что в этом плане уж точно кадры он себе подберёт", — заключил Дудчак.