Регион

Уведомления отключены

18 сентября, 14:00

Раскрыта причина масштабных чисток в Минобороны Украины после прихода Умерова

Политолог Дудчак объяснил увольнения в МО Украины созданием команды Умерова

<p>Новый министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Mustafa Ciftci</p>

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Mustafa Ciftci

Увольнение заместителей министра обороны на Украине — это вполне логичный процесс. Назначенный глава Минобороны страны Рустем Умеров будет подтягивать к власти своих сторонников. Об этом Лайфу рассказал политолог Александр Дудчак.

"Это естественный процесс. Приходит новое руководство, приходит новый министр, естественно, он убирает прежних замов, ставит свою команду", — пояснил он.

По его убеждению, Умеров — проамериканский человек, в этом качестве экс-глава украинского военного ведомства Алексей Резников ему явно уступал. А значит, идёт тенденция на усиление эффективности работы структуры Минобороны, полагает эксперт. Он добавил, что на Украине не станет меньше коррупции, просто она будет более подконтрольна США.

"Умеров — это человек, который со школьной скамьи в общем-то был ориентирован на Америку, проходил подготовку по специальной программе FLEX (Future Leaders Exchange) для старшеклассников", — отметил собеседник Лайфа.

Умеров наверняка будет отчитываться напрямую перед хозяевами из Вашингтона, поэтому теперь ему нужно просто создать собственную команду в ведомстве, сказал политолог. При этом, по его словам, замена уволенным чиновникам обязательно найдётся, потому что "Умеров жил всё это время не в вакууме, сам по себе, у него были и сообщники, если можно так их назвать".

"И те, с кем он проводил приватизацию остатков украинской собственности, и те, с кем создал немалое количество фондов, через которые проводились различные махинации, так что в этом плане уж точно кадры он себе подберёт", — заключил Дудчак.

Уволенный Зеленским Резников раскрыл цену дня боевых действий для Украины

Уволенный Зеленским Резников раскрыл цену дня боевых действий для Украины

Напомним, правительство Украины уволило шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства: Анну Маляр, Владимира Гаврилова, Виталия Дейнегу, Ростислава Теодозиевича, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко и Константина Ващенко. Это произошло сразу после смены министра обороны. Им стал Рустем Умеров после отставки Алексея Резникова.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Специальная военная операция на Украине
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров