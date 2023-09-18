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18 сентября, 14:53

Посла Франции вызвал МИД после скандала с недопуском российских журналистов к Макрону на G20

МИД РФ вызвал посла Франции из-за отказа пустить российские СМИ на речь Макрона

Французского посла в Москве Пьера Леви вызвали в МИД РФ после того, как российских журналистов отказались пускать на пресс-конференцию президента республики Эмманюэля Макрона во время саммита G20. Об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства.

"18 сентября в МИД России был вызван посол Французской Республики в РФ Леви, которому выражен решительный протест в связи с дискриминационными и откровенно русофобскими действиями представителей французских властей в отношении корреспондентов РИА "Новости" и главного редактора издания Russia News на саммите "Группы двадцати" в Нью-Дели", — объяснили в министерстве.

Российского журналиста Екатерину Надольскую не пустили на пресс-конференцию к Макрону на G20. Видео © Telegram / Russia News

Лайф сообщал, что российского журналиста Екатерину Надольскую не пустили на пресс-подход президента Франции Эмманюэля Макрона по итогам саммита "Группы двадцати" (G20) в Нью-Дели. Вдобавок к этому сотрудница пресс-службы Макрона попыталась разбить телефон, на который журналист снимала происходящее. Также на конференцию не пустили и других российских корреспондентов. Москва потребовала от Парижа извинений за дискриминацию журналистов.

Париж счёл реакцию России на отказ пустить СМИ на речь Макрона преувеличением

Париж счёл реакцию России на отказ пустить СМИ на речь Макрона преувеличением

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Юрий Лысенко
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