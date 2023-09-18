Посла Франции вызвал МИД после скандала с недопуском российских журналистов к Макрону на G20
МИД РФ вызвал посла Франции из-за отказа пустить российские СМИ на речь Макрона
Французского посла в Москве Пьера Леви вызвали в МИД РФ после того, как российских журналистов отказались пускать на пресс-конференцию президента республики Эмманюэля Макрона во время саммита G20. Об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства.
"18 сентября в МИД России был вызван посол Французской Республики в РФ Леви, которому выражен решительный протест в связи с дискриминационными и откровенно русофобскими действиями представителей французских властей в отношении корреспондентов РИА "Новости" и главного редактора издания Russia News на саммите "Группы двадцати" в Нью-Дели", — объяснили в министерстве.
Российского журналиста Екатерину Надольскую не пустили на пресс-конференцию к Макрону на G20. Видео © Telegram / Russia News
Лайф сообщал, что российского журналиста Екатерину Надольскую не пустили на пресс-подход президента Франции Эмманюэля Макрона по итогам саммита "Группы двадцати" (G20) в Нью-Дели. Вдобавок к этому сотрудница пресс-службы Макрона попыталась разбить телефон, на который журналист снимала происходящее. Также на конференцию не пустили и других российских корреспондентов. Москва потребовала от Парижа извинений за дискриминацию журналистов.
ТАСС / Антон Новодережкин