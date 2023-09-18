Российские депутаты пересядут на отечественный автопром

Депутаты Государственной думы пересядут на автомобили российского производства с 2024 года. Соответствующее решение было принято Советом ГД на заседании в понедельник, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

"Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведёнными в России", — сказано в заявлении.

Также пресс-служба привела слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который положительно отозвался об инициативе. Это решение не только позволит бюджетным средствам задержаться в стране, но и поспособствует развитию российского автопрома, уверен политик.