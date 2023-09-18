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Регион
Опубликовано 18 сентября 2023, 22:30
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Российские депутаты пересядут на отечественный автопром

Совет Госдумы принял решение пересадить депутатов на отечественные автомобили

Депутаты Государственной думы пересядут на автомобили российского производства с 2024 года. Соответствующее решение было принято Советом ГД на заседании в понедельник, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

"Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведёнными в России", — сказано в заявлении.

Также пресс-служба привела слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который положительно отозвался об инициативе. Это решение не только позволит бюджетным средствам задержаться в стране, но и поспособствует развитию российского автопрома, уверен политик.

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Тем временем эксперты фиксируют растущий спрос на машины в России, что говорит о восстановлении авторынка. Только за 2023 год в стране было продано 110 тысяч новых транспортных средств.

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Агентство "Москва"

Илья Пушкарев
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