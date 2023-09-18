Российские депутаты пересядут на отечественный автопром
Совет Госдумы принял решение пересадить депутатов на отечественные автомобили
Депутаты Государственной думы пересядут на автомобили российского производства с 2024 года. Соответствующее решение было принято Советом ГД на заседании в понедельник, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
"Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведёнными в России", — сказано в заявлении.
Также пресс-служба привела слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который положительно отозвался об инициативе. Это решение не только позволит бюджетным средствам задержаться в стране, но и поспособствует развитию российского автопрома, уверен политик.
Тем временем эксперты фиксируют растущий спрос на машины в России, что говорит о восстановлении авторынка. Только за 2023 год в стране было продано 110 тысяч новых транспортных средств.
Агентство "Москва"