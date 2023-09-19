Регион

Уведомления отключены

18 сентября, 23:11

Американские военные нашли обломки рухнувшего истребителя F-35

Обломки упавшего в Южной Каролине истребителя F-35 обнаружены спустя сутки

В Южной Каролине обнаружены обломки пропавшего истребителя F-35, сообщили представители Объединённой базы ВС США Чарльстон.

Поле с обломками находится в округе Уильямсбург. Оно расположено в двух часах к северо-востоку от базы. К месту обнаружения обломков просят не приближаться, их вывозом займётся Корпус морской пехоты США.

При этом представитель штата в Конгрессе Нэнси Мейс в соцсети Х написала перед этим, что командование авиакрыла морской пехоты не имеет сведений о местонахождении потерпевшего крушение самолёта.

О пропаже самолёта-"невидимки" стало известно 18 сентября. Пилотирующий воздушное судно лётчик катапультировался.

В США одобрили продажу Сеулу истребителей F-35

В США одобрили продажу Сеулу истребителей F-35

Это не первый случай крушения современного американского истребителя за последнее время. В конце августа подобная участь настигла и палубник F-18, рухнувший в Калифорнии.

Обложка ©

Unsplash / Berend Verheijen

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров