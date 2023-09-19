Американские военные нашли обломки рухнувшего истребителя F-35
Обломки упавшего в Южной Каролине истребителя F-35 обнаружены спустя сутки
В Южной Каролине обнаружены обломки пропавшего истребителя F-35, сообщили представители Объединённой базы ВС США Чарльстон.
Поле с обломками находится в округе Уильямсбург. Оно расположено в двух часах к северо-востоку от базы. К месту обнаружения обломков просят не приближаться, их вывозом займётся Корпус морской пехоты США.
При этом представитель штата в Конгрессе Нэнси Мейс в соцсети Х написала перед этим, что командование авиакрыла морской пехоты не имеет сведений о местонахождении потерпевшего крушение самолёта.
О пропаже самолёта-"невидимки" стало известно 18 сентября. Пилотирующий воздушное судно лётчик катапультировался.
Это не первый случай крушения современного американского истребителя за последнее время. В конце августа подобная участь настигла и палубник F-18, рухнувший в Калифорнии.
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