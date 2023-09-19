Боррель назвал невозможным достижение соглашения по зерновой сделке

Возможность заключения соглашения о возобновлении зерновой сделки в настоящий момент отсутствует, уверен глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, в этом нет вины Брюсселя, так как антироссийские санкции ЕС не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам добавил, что не считает ситуацию с остановкой черноморской инициативы вопросом каких-либо условий или снятия ограничений. Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Так что не ищите оправданий и не ищите ложных аргументов. Возможности достижения договорённости нет", — заключил Боррель.