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19 сентября, 01:51

Боррель назвал невозможным достижение соглашения по зерновой сделке

Возможность заключения соглашения о возобновлении зерновой сделки в настоящий момент отсутствует, уверен глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, в этом нет вины Брюсселя, так как антироссийские санкции ЕС не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам добавил, что не считает ситуацию с остановкой черноморской инициативы вопросом каких-либо условий или снятия ограничений. Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Так что не ищите оправданий и не ищите ложных аргументов. Возможности достижения договорённости нет", — заключил Боррель.

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О приостановке продовольственной сделки Россия объявила 18 июля. Москва допустила возобновление вывоза сельхозпродукции из украинских портов лишь при условии полного соблюдения своих требований. Впрочем, сейчас прогресс в этом направлении отсутствует.

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ТАСС / JULIEN WARNAND

Илья Пушкарев
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