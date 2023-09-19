Цена на нефть марки Brent превысила $95 за баррель впервые с ноября 2022 года
Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 95 долларов за баррель. Это происходит впервые с 15 ноября 2022 года.
По данным торгов, к 07:12 мск фьючерс на нефть марки Brent продемонстрировал рост 0,54% и торговался на уровне 95,08 доллара. Ноябрьский фьючерс на WTI подорожал на 0,25% и стоил 91,34 доллара за баррель.
Ранее Лайф писал, что Россия в августе 2023 года добровольно сократила экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Решение было принято для обеспечения баланса на рынке. Позже вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что меры по сокращению экспорта нефти в объёме 300 тысяч баррелей в сутки продлены до конца текущего года.
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