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19 сентября, 05:00

Цена на нефть марки Brent превысила $95 за баррель впервые с ноября 2022 года

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 95 долларов за баррель. Это происходит впервые с 15 ноября 2022 года.

По данным торгов, к 07:12 мск фьючерс на нефть марки Brent продемонстрировал рост 0,54% и торговался на уровне 95,08 доллара. Ноябрьский фьючерс на WTI подорожал на 0,25% и стоил 91,34 доллара за баррель.

В России дали прогноз по стоимости нефти на ближайшие три года

В России дали прогноз по стоимости нефти на ближайшие три года

Ранее Лайф писал, что Россия в августе 2023 года добровольно сократила экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Решение было принято для обеспечения баланса на рынке. Позже вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что меры по сокращению экспорта нефти в объёме 300 тысяч баррелей в сутки продлены до конца текущего года.

Обложка ©

Freepik / Wirestock

Лариса Сафронова
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