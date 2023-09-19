Цена на нефть марки Brent превысила $95 за баррель впервые с ноября 2022 года

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 95 долларов за баррель. Это происходит впервые с 15 ноября 2022 года.

По данным торгов, к 07:12 мск фьючерс на нефть марки Brent продемонстрировал рост 0,54% и торговался на уровне 95,08 доллара. Ноябрьский фьючерс на WTI подорожал на 0,25% и стоил 91,34 доллара за баррель.