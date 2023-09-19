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19 сентября, 07:09

В МИД Индии сообщили о высылке высокопоставленного канадского дипломата

Индия высылает неназванного высокопоставленного канадского дипломата, сообщили в МИД страны. Ему предложено покинуть государство в течение пяти дней.

"Верховный комиссар Канады в Индии был вызван сегодня и проинформирован о решении правительства Индии выслать высокопоставленного канадского дипломата, базирующегося в Индии. Этого дипломата попросили покинуть Индию в течение следующих пяти дней", — говорится в опубликованном сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что принятое решение отражает растущую обеспокоенность Дели вмешательством дипломатов из Канады во внутренние дела азиатского государства и "их участием в антииндийской деятельности".

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Напомним, в июне 2023 года в Канаде убили лидера сикхской общины страны Хардипа Сингха Нижара. Сегодня стало известно, что Оттава вышлет высокопоставленного индийского дипломата, подозреваемого в якобы причастности к преступлению, и, как утверждается, представляющего разведку Индии. Тем временем в Дели отвергают обвинения.

Обложка ©

Unsplash / Laurentiu Morariu

Матвей Константинов
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