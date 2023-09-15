Ещё одна африканская страна решила выслать французских дипломатов
Власти Буркина-Фасо призвали покинуть страну французского военного атташе Паскье
Власти Буркина-Фасо призвали французского военного атташе Эмманюэля Паскье покинуть государство в течение двух недель из-за подрывной деятельности. Такое же требование направлено другим сотрудникам атташата Пятой республики.
Как уточняет Буркинийское информационное агентство, кабмин принял решение закрыть военную миссию в Париже.
Ранее суд в Нигере аннулировал дипломатическую карточку и визу посла Франции Сильвена Итте. Его дальнейшее пребывание в стране противоречит закону. Также власти Нигера призвали Париж вывести войска, но президент Франции Эмманюэль Макрон противится этому. Изменения в отношениях двух стран начались после переворота и свержения президента Нигера.
В Буркина-Фасо переворот случился осенью прошлого года. Новым главой государства стал лидер путчистов Ибрагим Траоре.
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