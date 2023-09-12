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12 сентября, 18:03

Париж потребовал от Нигера немедленно освободить французского чиновника

AFP: МИД Франции потребовал освободить своего гражданина, задержанного в Нигере

Париж потребовал немедленно освободить гражданина Франции, который был задержан 8 сентября в Нигере. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Министерство иностранных дел Франции располагает информацией о том, что в Нигере задержали Стефана Жюльена. Он занимает должность советника по делам французских граждан, живущих за границей.

"Министерство призывает к его немедленному освобождению. С первого дня наше посольство работает над обеспечением консульской поддержки нашего гражданина", сказано в заявлении ведомства.

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Напомним, в конце июля в Нигере произошёл военный переворот, по результатам которого был свергнут президент Мохамед Базум. Новые власти денонсировали военные соглашения с Парижем, а также запретили поставлять стране уран и золото и потребовали её посла покинуть государство. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в свою очередь признала бессилие военных республики в Нигере. А новый премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн сообщил, что власти ведут переговоры по выводу войск.

Обложка ©

Getty Images / Balima Boureima / Anadolu Agency

Юрий Лысенко
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