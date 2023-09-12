Париж потребовал от Нигера немедленно освободить французского чиновника

Париж потребовал немедленно освободить гражданина Франции, который был задержан 8 сентября в Нигере. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Министерство иностранных дел Франции располагает информацией о том, что в Нигере задержали Стефана Жюльена. Он занимает должность советника по делам французских граждан, живущих за границей.