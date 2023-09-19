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19 сентября, 13:05

ЕС призвал Азербайджан прекратить военные действия в Карабахе

Евросоюз осудил эскалацию ситуации в Нагорном Карабахе и призвал Азербайджан прекратить военные действия. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"ЕС сожалеет о человеческих жертвах, вызванных эскалацией конфликта. Мы призываем Азербайджан прекратить нынешние военные действия", — говорится в его сообщении.

Российских миротворцев уведомили об операции Баку в Карабахе за минуты до её начала

Российских миротворцев уведомили об операции Баку в Карабахе за минуты до её начала

Напомним, Нагорный Карабах за один лишь XX век пережил три волны кровавых межэтнических столкновений и две полномасштабные войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина. А 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, целью которых является уничтожение военной инфраструктуры ВС Армении. При этом армянское государственное информагентство уже публикует кадры разрушений в жилом секторе Степанакерта.

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ТАСС / oldhike

Александра Вишнякова
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