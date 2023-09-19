ЕС призвал Азербайджан прекратить военные действия в Карабахе
Евросоюз осудил эскалацию ситуации в Нагорном Карабахе и призвал Азербайджан прекратить военные действия. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"ЕС сожалеет о человеческих жертвах, вызванных эскалацией конфликта. Мы призываем Азербайджан прекратить нынешние военные действия", — говорится в его сообщении.
Напомним, Нагорный Карабах за один лишь XX век пережил три волны кровавых межэтнических столкновений и две полномасштабные войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина. А 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, целью которых является уничтожение военной инфраструктуры ВС Армении. При этом армянское государственное информагентство уже публикует кадры разрушений в жилом секторе Степанакерта.
ТАСС / oldhike