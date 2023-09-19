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19 сентября, 16:06

Дану Борисову шокировал вид опустившейся Лены Полено из "Счастливы вместе"

Дана Борисова предложила помощь звезде сериала "Счастливы вместе" Захаровой

<p>Телеведущая Дана Борисова и актриса Юлия Захарова. Обложка © ТАСС / Анна Салынская, © ТАСС / Александр Саверкин</p>

Телеведущая Дана Борисова и актриса Юлия Захарова. Обложка © ТАСС / Анна Салынская, © ТАСС / Александр Саверкин

Телеведущая Дана Борисова выразила готовность помочь актрисе Юлии Захаровой, известной по роли Лены Полено в сериале "Счастливы вместе", которая появилась на публике в пьяном виде и депрессивном состоянии. Теледива рассказала Лайфу, что шокирована состоянием звезды.

"Алкоголизм — это такая болезнь ухода от своих негативных эмоций, то есть у неё всё не складывается и она запивает это алкоголем. Поэтому вот повторюсь: лично я готова её поддержать, мне её очень жалко", — отметила ведущая.

Борисова была шокирована изменениями во внешности и поведении артистки. Телеведущая призналась, что чуть не погубила свою жизнь алкоголем: подорвала здоровье, лишилась работы, друзей и оказалась "не самой примерной мамашкой" для дочери. Борисова подчеркнула, что смогла уйти от алкогольной зависимости, а значит, получится и у Захаровой.

"Я очень много времени на это потратила. Но у меня были хорошие друзья, хорошая поддержка и, слава богу, сейчас искренне говорю, что отношения с дочкой идеальные наладились", — уточнила ведущая.

Она считает, что актрису следует отправить в реабилитационный центр. По её словам, это небольшие деньги — 30 тысяч рублей в месяц. Есть и бесплатные центры, напомнила Борисова. По её мнению, через полгода Захарова вернётся в социум уверенной в себе, а главное — готовой спокойно пережить любые трудности и вновь начать карьерный путь.

Юлия Захарова пришла на похороны Гришечкина пьяной. Видео © SHOT

Ранее Лайф писал, что Юлия Захарова, известная по роли Лены Полено в сериале "Счастливы вместе", пришла на похороны заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина нетрезвая и в подавленном состоянии. Коллеги рассказали, что актриса давно ни с кем не общается и тяжело переживает отсутствие ролей.

"До 61 не доживёт": Нарколог поставил страшный диагноз резко постаревшей Лене Полено из "Счастливы вместе"

"До 61 не доживёт": Нарколог поставил страшный диагноз резко постаревшей Лене Полено из "Счастливы вместе"

Ольга Годуненко
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