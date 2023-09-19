Футболист "Зенита" Зелимхан Бакаев останется играть до конца сезона в ОАЭ

Российский полузащитник Зелимхан Бакаев будет продолжать текущий сезон в ОАЭ. Об этом официально рассказали в ФК "Зенит, уточнив, что уже есть соглашение с клубом "Аль-Вахда".

"Футбольные клубы "Зенит" и "Аль-Вахда" достигли соглашения о переходе атакующего полузащитника в команду из Абу-Даби на правах аренды до конца сезона без права выкупа", — говорится в заявлении российской команды.

27-летний спортсмен сначала играл за "Спартак". А в 2018 году Бакаев отправился в аренду в тульский "Арсенал". Там он забил 8 голов и оказался в десятке лучших игроков РПЛ по числу успешных обводок. В июне 2022 года футболист перешёл в "Зенит". С этой командой он впервые стал чемпионом России и завоевал два Суперкубка страны.